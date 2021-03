Op wat niemand thuis bijzonder vindt, kun je makkelijk besparen

Roep tegen je kinderen dat ze de tv uit moeten zetten als ze er toch niet naar kijken en je krijgt hoogstwaarschijnlijk als antwoord ‘boeiuh!’. Maar het is gewoon zonde voor je energierekening. Sta je er eigenlijk weleens bij stil wat je alles-in-1-pakket kost? En dat die misschien goedkoper kan?

Te veel betalen is zonde

Zeg nou eerlijk, wie is er bij jou thuis nou echt bezig met het besparen op kosten van dit soort standaard levensbehoeftes? Zolang de televisie aanfloept als je op de afstandsbediening drukt en er ‘gewoon’ wifi is, zal je niemand in huis horen klagen.

Niemand kan meer zonder tv en/of internet en niemand wil zich daar echt druk om maken. Het moet het gewoon allemaal doen. Punt. Net als dat er stroom uit het stopcontact komt en de mobiele telefoontjes van iedereen moeten werken. Huiselijk geluk in een notendop.

Omdat het ogenschijnlijk van die doodnormale producten zijn, is het natuurlijk hartstikke zonde als je er te veel voor betaalt. En dat hoeft ook niet! Met Budget Alles-in-1 sluit je een voordelig abonnement af voor internet, tv en vast bellen via het betrouwbare KPN-netwerk. Op die manier weet je dat je in ieder geval nooit te veel betaalt voor producten die je simpelweg niet kunt missen.

Niks bijzonders

Vergelijk het met een parkeerplaats. Je moet je auto kwijt, maar verder is er weinig spectaculairs aan een parkeerplaats. Het is niet dat als je meer betaalt jouw parkeerplaats ineens veel mooier is en je er de blits mee maakt. Nee, die plek heb je gewoon nodig om je auto te stallen. Meer niet. Dus waarom zou je daar dan meer voor betalen dan iemand anders?

Zo werkt het dus ook met internet, tv, mobiele abonnementen en stroom. Onmisbaar in een huishouden, maar niet bijzonder genoeg om veel voor te betalen.

Het is dé reden dat steeds meer consumenten kiezen voor een product als Budget Alles-in-1, onderdeel van Budget Thuis. Een aanbieder die ervoor zorgt dat alle broodnodige diensten er zijn en het doen. En dat tegen een zo laag mogelijke prijs.

Maandelijkse korting

Zo hebben ook al ruim een miljoen mensen in ons land groene stroom en gas van Budget Energie, en is er ook nog Budget Mobiel, met zowel maandelijks opzegbare als 1- tot 2-jarige Sim Only abonnementen via het netwerk van KPN. Wie slim is, combineert al deze producten van Budget Thuis. Dan krijg je namelijk ook nog eens een maandelijkse korting die kan oplopen tot 30 euro.

Bij Budget Thuis hebben ze het eigenlijk gewoon heel goed begrepen. Alles functioneert prima, exact zoals het dat ook doet bij de mensen die wél te veel betalen. Je krijgt dus niks bijzonders. Alleen goedkoper en nog steeds betrouwbaar. Kijk, en daar maak je dan weer wel de blits mee!