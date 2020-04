Deze nieuwe tool laat zien welke auto het beste bij jou past

Dat we allemaal vroeg of laat op een of andere manier elektrisch autorijden staat zo goed als vast. Alle grote automerken zijn - mede onder druk van strenge EU-regels omtrent CO2-uitstoot – druk bezig met het elektrificeren van het wagenpark. De Japanse fabrikant Toyota is ervan overtuigd dat er meerdere vormen van elektrificatie nodig zijn om aan ieders behoefte te kunnen voldoen. Niet iedere automobilist is immers hetzelfde.

En om echt impact op het milieu te kunnen maken, is het zaak meerdere vormen van elektrisch rijden aan te bieden: batterij elektrisch, waterstof of hybride. Welke vorm past nou het beste bij jou? Doe hieronder de test en je weet in wat voor soort auto jij het beste de toekomst inrijdt.