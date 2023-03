Auto kopen of leasen: de voor- en nadelen op een rij

Private leasen is de afgelopen jaren steeds gebruikelijker geworden, weet automotive expert Jasper Verweij. “Het is voor veel mensen dé manier om een nieuwe auto te rijden tegen aanvaardbare kosten”, aldus de Head of Product van Gaspedaal.nl.

Op de autosite kunnen automobilisten die privé willen kopen of leasen terecht. Hier vind je namelijk het ‘meest complete aanbod’; je kunt tegelijkertijd in het aanbod van meer dan veertig autosites zoeken en vergelijken.

5 voordelen

De meeste mensen kiezen voor private lease vanwege het gemak en de zekerheid die het vaste maandelijkse bedrag geeft, aldus Verweij. Hij vertelt over de voordelen:

Inzicht in de kosten

Met private lease weet je wat je maandelijks kwijt bent aan je auto; je komt niet voor verrassingen te staan. Het maandbedrag hangt af van onder meer het type auto dat je wilt leasen, de duur van de leaseovereenkomst, het maximaal aantal kilometers per jaar en het leasebedrijf. Het leasen kost maandelijks tussen de paar honderd en duizend euro.

Onderhoud is inbegrepen

Onderhoudskosten en reparaties zijn inbegrepen in de leaseovereenkomst.

Nieuwe auto

Je kunt een nieuwe auto rijden zonder dat je je druk hoeft te maken over de verkoop van de auto aan het einde van je leasecontract.

Altijd een auto

Auto total loss of gestolen? Dan krijg je een ander of nieuw exemplaar.

Vaak goedkoper

In veel gevallen kun je met private lease goedkoper uit zijn dan wanneer je dezelfde auto koopt. Helemaal wanneer je als particulier geld zou moeten lenen om de auto te kopen.

5 nadelen

Contractbreuk is kostbaar

Je zit voor een bepaalde periode vast aan een leaseovereenkomst en je betaalt een afkoopsom als je je contract vroegtijdig laat ontbinden. De duur van een private leaseovereenkomst varieert, meestal is dit tussen de 12 en 60 maanden.

Invloed op leencapaciteit

Je kunt minder geld lenen bij de bank als je een huis wilt kopen, want je hebt een BKR-registratie.

Autorijden kan goedkoper

Je kunt via private lease een nieuwe auto rijden. Als je daar geen belang aan hecht en niet zulke hoge eisen stelt, ben je goedkoper uit als je een occasion koopt.

Duur bij weinig gebruik

De vaste lasten lopen altijd door, ook als je de auto even niet of minder gebruikt. De meeste leasebedrijven gaan er bij de bepaling van het maandtarief vanuit dat je jaarlijks 10.000 of 12.000 kilometer verwacht te rijden. Je krijgt echter nooit een vergoeding voor niet gereden kilometers.

Beperking op aantal kilometers

Je kunt te maken krijgen met beperkingen op het aantal kilometers dat je mag rijden. Bij een vastgestelde kilometerlimiet betaal je extra kosten voor elke extra gereden kilometer boven de limiet. Het kopen van de auto geeft je dan meer flexibiliteit.

Je kunt tegenwoordig als je wilt huren ook kiezen voor een auto abonnement, een vorm van private lease met een boetevrije, korte opzegtermijn. Doordat het geen langlopende verplichting is, worden de maandelijkse kosten niet geregistreerd bij BKR. Veelal zijn de abonnementen vanwege deze extra flexibiliteit duurder dan vergelijkbare private lease aanbiedingen.

Ben jij eruit of je wilt kopen of private leasen? Je kunt, welke optie je ook kiest, zoeken en vergelijken op Gaspedaal.nl. De website heeft het meest complete aanbod auto’s - bijna 300.000 occasions en 1.790 lease aanbiedingen - en is daardoor dé online autovergelijker van Nederland.