Met deze interieurtrends maak jij je huis klaar voor het najaar

Zin om je interieur een make-over te geven? Dat komt goed uit! Het is Oktober Woonmaand en daarom delen we dé woontrends voor het najaar. Zodat jij, wanneer het buiten koud en donker is, binnen lekker kunt cocoonen.

Roze muren met een gifgroene bank of juist álles wit? Jij bepaalt natuurlijk zelf wat mooi staat in jouw huis. Een kwestie van smaak, maar dan kan het nog wel fijn zijn om wat inspiratie te krijgen. We vroegen daarom Yvon van Grinsven, hoofd styling bij Montèl (de grootste zitspecialist van Nederland), naar de allernieuwste trends voor het najaar. En dit zijn ze!

1 Naturel

Aardekleuren, ambachtelijke materialen en veel groen: daar moet je bij de trend Natural Beauty aan denken. Benieuwd hoe je zelf zo’n sfeer creëert? Combineer kleuren en texturen, zoals een linnen fauteuil, een wollen kleed, een houten bijzettafel en een varen. De bank Phillipe past goed in de trend door de lichte stof en chique uitstraling.

2 Sereen

De trend Zen Chic draait om het creëren van rust en ruimte in je woning. Dat doe je met ton sur ton grijs- en zandtinten en een subtiele mix van stoffen en structuren. De bank Fresh in de frisse groene kleur (maar ook leverbaar in andere kleuren) is helemaal van deze trend en kan met bies in dezelfde of een contrasterende kleur worden uitgevoerd. Hierop is het heerlijk onthaasten na een hectische dag.

3 Uitgesproken

Wil je liever dat je huis een weerspiegeling is van jouw persoonlijkheid? Dan is deze woontrend perfect voor jou! Eigenheid en creativiteit zijn hier de sleutelwoorden. Ga bij deze trend bijvoorbeeld voor de stijlvolle en comfortabele designbank Traffic, leuke eyecatchers aan de muur en overige meubels in verschillende kleuren en stoffen.

Behoefte aan zachtheid

De natureltrend is volgens Van Grinsven de grootste trend van het najaar. “Veel interieurtrends laten zich als eerste zien in de mode”, vertelt ze. “Daar zag je vorig jaar al beige tinten gecombineerd met teddy stoffen en nu kun je er in je interieur ook niet meer omheen.” De trend kun je overigens ruim nemen. “Het houdt vooral in dat het natuurlijk oogt.”

Lichte kleuren lenen zich daar goed voor, vooral gecombineerd met natuurlijke materialen zoals linnen, hout en wol. Van Grinsven: “Een zandkleur is een neutrale kleur die net wat warmer is dan wit, maar net zo goed te combineren. We zien ook wat steviger kleuren terug in deze trend, zoals warme aardetinten als oker en terracotta. Ook wat betreft vormgeving zien we de behoefte aan zachtheid terug: veel organische en (afge)ronde vormen.”

Knus en veilig

Alles bij elkaar geeft de natureltrend een ‘knus en veilig gevoel’, zegt Van Grinsven. “En dat is precies waarnaar we op zoek zijn. Een trend is eigenlijk altijd een reactie op wat er in de wereld gebeurt. Al eerder zagen we de opkomst van zachte materialen en zandtinten, maar de hele coronaperiode heeft voor een stroomversnelling gezorgd. We zijn meer dan ooit thuis (geweest) en hebben extra behoefte aan een rustige omgeving waarin we ons prettig voelen.”

Desondanks blijft je smaak de belangrijkste graadmeter wanneer je kiest voor een make-over. “Bij Montèl kijken we goed naar de trends, maar we bieden naast veel inspiratie vooral ook 1001 mogelijkheden”, vertelt Van Grinsven. “Wij zijn gespecialiseerd in banken en fauteuils voor elke woonstijl. Je kunt bij veel van onze modellen niet alleen de kleur, het formaat en de stoffering, maar ook de vulling kiezen. Zodat jouw bank of fauteuil helemaal voldoet aan je wensen!”

