Kom in tropische sferen met meubels van mangohout

Mangohout is – je raadt het al – afkomstig van de mangoboom. Deze fruitboom groeit in (sub)tropische gebieden en kent zijn oorsprong in India, waar de boom en de vrucht als heilig worden beschouwd. Een mangoboom groeit onder de juiste omstandigheden razendsnel: in korte tijd kan de boom tot 40 meter hoogte groeien.

Als de boom ouder wordt, gaat de fruitproductie achteruit. In mangoplantages verliest de boom dan zijn economische waarde. De oplossing voor de boeren: kappen en nieuwe bomen planten. Het hout van de boom kan na de kap een tweede leven krijgen als meubel: een duurzame manier van werken, dus.

Duurzaam, robuust en betaalbaar

Dat meubels met mangohout duurzaam zijn, is niet de enige reden waarom ze steeds vaker opduiken in moderne interieurs. Mangohout heeft van nature een warme kleur en prachtige patronen (wat een sfeervol effect geeft), maar binnen de kleurschakeringen zijn er vaak kleine afwijkingen. Soms zit er een gelige gloed over het hout. Dat is geen ‘afwijking’, maar maakt het product juist uniek. Geen meubel is hetzelfde – en laat een uniek item nu precies zijn waar de meesten van ons naar op zoek zijn.

Bij Giga Meubel heb je heel veel keuze in bijvoorbeeld mangohouten tv-meubels, kasten en salontafels. Het leuke van meubels van mangohout is dat ze sfeer en warme uitstralen, maar tegelijkertijd heel robuust zijn. Een goede combinatie dus met een industrieel interieur, maar ook een leuke match met vintage meubels of een meer bohemian woonkamer in Ibiza-style. En, niet onbelangrijk: mangohout is, als je het met andere soorten hardhout vergelijkt, heel betaalbaar.

Makkelijk in onderhoud

Tot slot zijn meubels van mangohout eenvoudig te onderhouden. Een salontafel of tv-meubel van mangohout behoeft eigenlijk weinig onderhoud, maar als je de meubels toch wil behandelen, kan dat bijvoorbeeld met bijenwas. Je meubel zal daardoor iets donkerder worden en de nerven worden wat meer zichtbaar, waardoor het hout iets meer gaat ‘leven’. Wil je dat juist niet, dan kun je het meubel ook behandelen met (transparante, matte) lak ter bescherming.

Ook verliefd geworden op een meubel van mangohout? Mangohout kan tegen een stootje, dus grote kans dat je er je leven lang plezier van houdt!