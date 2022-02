Extra steun in de rug voor kansrijke jonge ondernemers

Negen jonge ondernemers kunnen hun succes nu verder gaan uitbouwen na het winnen van een pitchwedstrijd die werd georganiseerd door VistaPrint. Aan de wedstrijd deden honderd kleine ondernemers mee. En dat is ook de doelgroep die VistaPrint wil helpen. Het bedrijf profileert zich als de design- en marketingpartner van kleine ondernemingen in Nederland

Het Grote Depri Doe Boek

De opdracht voor de deelnemers aan de VistaPrint Pitch Challenge was eenvoudig doch doeltreffend: show je bedrijf op een zo goed mogelijke manier aan de buitenwereld. En dat deden ze! Een ervan is Marieke de Goeij, van Marieke Loves to Draw. Zij pitchte haar nieuwste, zeer succesvolle, project: Het Grote Depri Doe Boek.

“Ik woonde in Sidney, bij het strand, deed wat ik leuk vond en was gelukkig. Althans, dat dacht ik”, zegt Marieke. “Ineens uit het niets raakte ik in een zware depressie. Ik dacht ‘het komt nooit meer goed met mij’. Hoe kom ik hieruit? Maar ik wilde beter worden, al was er maar 1% kans. Dat ene procent wilde ik aangrijpen.”

Het lukte Marieke. Hoe ze dat deed schreef ze op. “Voor als het me nog een keer zou overkomen. Dat boek was een soort beste vriendin op papier. Ik kon m’n verhaal kwijt en zou er wellicht later nog iets aan hebben. Maar mensen om mij heen vonden dat

Marieke de Goeij

Groot succes

Het boek is een megasucces. De handgeschreven en -getekende teksten slaan aan bij de mensen die de tips goed kunnen gebruiken. Zelfs psychiaters en psychologen werken er nu mee en het 10.000ste exemplaar is gedrukt. Marieke is er blij mee en raakt eigenlijk niet uitgepraat over haar passie om haar ervaring en kennis te delen met de mensen die het nodig hebben. Wie haar pitch wil zien, kan dat hier doen.

Het enthousiasme waarmee Marieke vertelt, was ook de VistaPrint jury niet ontgaan. “We hebben vooral gelet op de passie van de deelnemers”, zegt Nina Coopmans van VistaPrint. “Hoe vertelt iemand zijn of haar verhaal? Bij de winnaars spatte de passie ervan af en het was heel duidelijk dat ze weten wat ze doen.” “Het is fantastisch om te zien hoe wij als VistaPrint deze enthousiaste ondernemers een extra steuntje in de rug kunnen geven. Niet alleen met €500 aan marketing materialen, maar ook met €5000 euro die de ondernemers kunnen gebruiken om hun bedrijf verder te ontwikkelen”

De prijs van 5500 euro gaat Marieke gebruiken om het boek in het Engels te vertalen. Dat kost veel tijd. Tijd die ze met het gewonnen geld kan kopen. “Uiteindelijk hoop ik dat er straks 100.000 boeken zijn verkocht. Het is eigenlijk schrijnend dat zoveel mensen het nodig hebben. Maar ik ben blij dat ik er voor ze kan zijn.”

Ouders van baby’s opgelet

Evie Kalo is een van de andere winnaars. Zij is eigenaar van Zipster. “Dit is geweldig natuurlijk”, reageert Evie enthousiast. “We zijn pas een jaar geleden begonnen met Zipster en het gaat nu al hartstikke goed. Dit geld van VistaPrint geeft ons de mogelijkheid te investeren in een nieuwe collectie en om meer aan marketing te doen.”

Met Zipster wilde Evie drie problemen voor kersverse ouders van baby’s oplossen. “Overal om me heen kreeg iedereen ineens baby’s en steeds hoorde ik dezelfde klachten. De ritsen van babykleertjes waren onhandig, de kleuren saai en de duurzaamheid liet te wensen over. Met Zipster hebben we dat aangepakt. Wij hebben kleertjes waarbij de rits zowel van boven naar beneden kan als andersom. Dat is handig voor als je wil verschonen. De kleding is gemaakt van superzacht bamboe en dus heel milieuvriendelijk. En we hebben te gekke kleuren.”

Evie wil vooral doorgroeien en nieuwe producten ontwikkelen voor zowel kind als ouders. “Ouders vinden het leuk om op Insta foto’s met hun baby te plaatsen waarop ze een passende outfit hebben”, lacht ze.