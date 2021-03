Tijd voor belastingaangifte: de 6 gouden tips

Tip 1: Kijk welke gegevens en documenten je nodig hebt

Bij het controleren en aanvullen van de belastingaangifte heb je verschillende documenten en gegevens nodig. Bijvoorbeeld je DigiD, BSN, rekeningnummer, jaaropgaaf, jaaroverzichten van je bankrekeningen en de WOZ-waarde van je woning. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht ter voorbereiding.

Tip 2: Benut aftrekposten

Kocht je in 2020 een huis of paste je je hypotheek aan? Dan mag je onder voorwaarden kosten voor de financiering en betaalde hypotheekrente aftrekken. De belangrijkste voorwaarde is dat je de lening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van je woning.

Ook sommige uitgaven, zoals zorgkosten, opleidingskosten voor werk en eenmalige kosten bij de aankoop van een woning, kun je aftrekken van je inkomen. Daardoor valt de te betalen inkomstenbelasting mogelijk lager uit. Of je krijgt geld terug. Het is dus verstandig om op belastingdienst.nl/aftrekposten te checken van welke aftrekposten je gebruik kunt maken.

Tip 3: Doe samen aangifte

Heb je een fiscale partner, bijvoorbeeld omdat je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een woning hebt gekocht waar je beiden staat ingeschreven? Dit kan voordelen hebben. Want je mag dan aftrekposten in de aangifte tussen jullie beiden verdelen. Je betaalt dan waarschijnlijk minder belasting óf je krijgt meer geld terug.

Samen aangifte doen, is dan aan te raden. Dat scheelt tijd en is gemakkelijker doordat je de aangifte maar één keer hoeft te doorlopen. Ook is het eenvoudiger te zien welke verdeling voor jullie het voordeligst is. Ook wie in 2020 is gescheiden, kan ervoor kiezen om nog één keer als fiscale partners samen aangifte te doen.

Tip 4: Betaalpauze hypotheek? Let op

Kon je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen? Dan maakte je in 2020 met je geldverstrekker, meestal je bank, misschien afspraken over een betaalpauze. Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Controleer of dat voor jou het geval is. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Tip 5: Controleer goed, vul aan waar nodigVeel gegevens in de aangifte heeft de Belastingdienst al vooraf ingevuld. Denk aan gegevens over inkomsten en bankgegevens. Het is belangrijk de vooraf ingevulde gegevens goed te controleren en aan te vullen, zeker als er voor jou iets veranderde in 2020. Bijvoorbeeld door de coronacrisis. Voor meer informatie en tips kun je kijken op belastingdienst.nl/aangifte.

Tip 6: Zoek hulp als dat nodig is

Hulp nodig bij je belastingaangifte? Dat kan. Bij verschillende instanties kun je terecht. Ook bij de Belastingdienst: belastingdienst.nl/hulp vind je de mogelijkheden voor hulp bij jou in de buurt. Enkijk op belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie.