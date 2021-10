Scheiden? Deze belastingzaken moet je regelen

1 Geef wijzigingen in je voorlopige aanslag en toeslagen direct door

“Een scheiding zorgt vaak voor een verandering in je financiële situatie. Het is daarom verstandig je voorlopige aanslag aan te passen. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld maandelijks een deel van de hypotheekrenteaftrek terug. Of je gaat partneralimentatie betalen of ontvangen. Geef wijzigingen in je voorlopige aanslag zo snel mogelijk door.

Hetzelfde geldt voor de toeslagen die je ontvangt. Veranderingen in je financiële situatie geef je door via Mijn toeslagen. Check ook of je (nog) recht hebt op toeslagen. Je kunt nieuwe toeslagen aanvragen zodra je geen toeslagpartner meer bent met je ex-partner.”

2 Check wie de hypotheekrente mag aftrekken

“Veel gescheiden stellen maken in de belastingaangifte fouten bij de hypotheekrente. Wie de hypotheekrente mag aftrekken én welk bedrag precies is afhankelijk van meerdere factoren. Zoals van wie de woning is en op wiens naam de hypotheek staat, wie in de woning blijft wonen en welke afspraken daarover zijn gemaakt.

Ben jij degene die in de woning blijft wonen, maar is het huis van jullie beiden? Dan gelden andere regels dan wanneer je in het huis blijft wonen en de woning volledig op naam van je ex-partner staat. Het komt ook voor dat de ene ex-partner de ander uitkoopt of dat de woning door beide partners samen wordt verkocht. Het is verstandig om goed na te gaan welke situatie op jou van toepassing is.”

3 Geef partneralimentatie aan in je belastingaangifte

“Ex-partners kunnen verplicht zijn elkaar te onderhouden na het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet partneralimentatie. Ontvang je alimentatie? Dan betaal je hier belasting over. Betaal je alimentatie? Dan kun je dit aftrekken bij je belastingaangifte.

De aftrek van partneralimentatie wordt de komende jaren verlaagd. Voor inkomens vanaf € 68.507 geldt dat per 1 januari 2021 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar is tegen maximaal 43%. Heb je uitstel aangevraagd en moet je nog belastingaangifte over 2020 doen? De betaalde partneralimentatie was in 2020 aftrekbaar tegen maximaal 46%.”

4 Controleer afspraken over de pensioenuitkering

“Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben partners ieder recht op de helft van het tijdens de verbintenis opgebouwde pensioen. Het pensioen kan automatisch via de pensioenuitvoerder worden uitgekeerd aan de ex-partner wanneer de scheiding binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder wordt doorgeven. De ex-partner ontvangt dan zelf een jaaropgaaf van de pensioenuitvoerder en kan de bedragen overnemen in de aangifte.

Een andere optie is dat de pensioengerechtigde zelf het verschuldigde bedrag overmaakt aan de ex-partner. Dat deel mag worden afgetrokken als betaalde alimentatie. De ex-partner geeft het op als te ontvangen alimentatie. Je kunt in overleg ook andere afspraken maken over de verdeling en uitbetaling, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. En geef ook deze afspraken door aan de pensioenuitvoerder(s).”

5 Samen of apart belastingaangifte doen

“Vaak gaan mensen in de loop van een jaar uit elkaar. Je kunt ervoor kiezen om voor dat hele jaar als fiscaal partners belastingaangifte te doen. Dat heeft als voordeel dat je de inkomsten en aftrekposten nog een laatste keer gunstig kunt verdelen. Iedere verdeling mag, zolang het totaal uitkomt op 100%. Houd er wel rekening mee dat de keuze om als fiscaal partners aangifte te doen en de verdeling van het vermogen en de aftrekposten invloed kunnen hebben op de hoogte van de toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Besluit je het jaar van de scheiding nog fiscaal partners te blijven? Dan is het raadzaam om samen digitaal belastingaangifte te doen. Zo voorkom je dat je iets vergeet in te vullen of de gegevens van bijvoorbeeld je ex-partner onjuist invult. De meeste gegevens van jullie beiden zijn namelijk al bekend in de online aangifte. Bijvoorbeeld gegevens over de woning, hypotheek en spaartegoeden.

Lukt het niet om samen aangifte te doen terwijl je wel fiscaal partners bent? Geen probleem, dan kan je ook alleen aangifte doen. Je hebt dan nog wel de inkomensgegevens en aftrekposten van je ex-partner nodig.

Kies je ervoor om niet als fiscaal partners belastingaangifte te doen? Dan kun je de aangifte gewoon alleen doen. Let wel op: de inkomsten en aftrekposten kun je in dat geval niet meer verdelen. En je hebt nog wel de gegevens van je ex-partner nodig over het deel van het jaar dat jullie nog fiscaal partners waren.”

6 Maak afspraken en leg vast

“Het is aan te raden om financiële afspraken te maken tijdens jullie scheiding en deze vast te leggen. Bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. Een belangrijke tip is om bij het maken van afspraken ook stil te staan bij de gevolgen van die afspraken voor je belastingen en toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekrenteaftrek, het pensioen en partneralimentatie.”

Scheiden-checklist

Wil je een overzicht van wat je moet regelen voor je belastingen en toeslagen? Maak jouw persoonlijke scheiden-checklist op belastingdienst.nl/scheiden.