Tips: ‘Deze aandelen kunnen direct gaan vlammen in januari’

Maar liefst vier zeer kansrijke aandelen selecteerde Schaaij van Beursgenoten. Hij verwacht dat die de komende weken al een mooie stijging kunnen laten zien. Het ‘januari-effect’ noemt hij dat. “We zijn daar elke jaar zeer succesvol in en ik ben ervan overtuigd dat onze aanpak met de zogeheten pareltjes tot een mooi nieuw jaar kan leiden en dat dit een reden is dat ik twee keer die prijs heb gewonnen.”

Maar hoe bepaal je dan welke aandelen er in aanmerking komen voor dat januari-effect? Welke aandelen zijn fikse kanshebbers om te stijgen? “Dat is simpeler dan het lijkt”, zegt Schaaij overtuigend. “Een paar weken voor het einde van het jaar sluiten alle institutionele beleggers de boeken omdat ze met vakantie gaan, maar ook omdat de rapportage gemaakt moet worden. Ook banken en de meeste vermogensbeheerders sluiten hun kantoren of zitten daar met anderhalve man en een paardenkop. Er worden geen nieuwe posities meer ingenomen. En dan ontstaan er kansen.”

Koersen glijden ongemerkt weg

Dit vraagt natuurlijk wel om enige uitleg en die geeft Schaaij dan ook. “Bedrijven die met de derdekwartaalcijfers kwamen, daar wordt even een tijdje niet meer naar omgekeken. Koersen kunnen dan ongemerkt wegglijden. We zagen bijvoorbeeld dat een institutionele partij een koersdoel afgaf voor Ordina van €5 terwijl de koers op dat moment €4 stond. Een mooie aanbeveling met een up-site van bijna 25%. Beursgenoten heeft geen vakantie en heeft de radar altijd aan staan. Wij constateren nu dat het aandeel een soort van ‘vergeten’ wordt en de koers met bijna 15% gedaald is tot €3,50. De up-site is dus nu nog veel groter!”

Beursgenoten monitort voor abonnees voortdurend of er reden is om hun koopadviezen te herzien. “Dan doe je check, dubbel check en nog een keer check”, zegt Schaaij. “En dan stuit je op het feit dat de sector het meer dan goed doet. Dat werd in het geval van Ordina deze week bevestigd. Accenture - sectorgenoot van Ordina - kwam met goede cijfers. De autonome omzetgroei bedroeg 22 procent waardoor de voorspelde groei voor geheel 2021 werd verhoogd. De koers steeg op Wall Street met ruim 6 procent. En als het bij de één regent druppelt het bij de ander. Ordina is dus absoluut een kans. Het rapport van Ordina kun je hier gratis downloaden.”

Geert Schaaij van Beursgenoten

Mooie kanshebbers

Terwijl de analisten en vermogensbeheerders volgens Schaaij al liggen te luieren en in kerstsferen verkeren, begint Beursgenoten met frisse moed aan 2022. “We lopen door onze eigen aanbevelingen heen, kijken naar nieuwe updates voor klanten en hun posities. En we zien in Ordina een heel mooie kanshebber voor het zogenoemde ‘januari-effect’.”

Schaaij heeft als motto ‘één aandeel is geen aandeel’ en heeft daarom vier aandelen geselecteerd. “Bij het anticiperen op een technische positieve koersreactie willen wij spreiden over meerdere aandelen.”

Nieuwsgierig geworden, vragen we Schaaij om nog een voorbeeld te noemen. “Natuurlijk. Ik doe nooit geheimzinnig”, zegt hij daarop. “Ik heb de analyses van alle vier aandelentips die in aanmerking komen voor het januari-effect in een rapport gezet en dat rapport kun je gewoon downloaden.

Boskalis

Hij geeft alvast kort een analyse prijs over Boskalis. “Het beursjaar 2021 kan in het geval van Boskalis in twee stukken worden gekapt. In de lente presteerde de koers van het aandeel goed en werd het door iedereen op kopen gezet. De koers steeg mooi en gestaag zonder dat er sprake was van een koersexplosie. Daarna keerde het tij en begon de koers langzaamaan te dalen.”

Maar fundamenteel is er volgens Schaaij niets mis met dit aandeel. Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener waarvan de activiteiten in vier duidelijke sectoren zijn opgedeeld: baggeren en binnenvaart infrastructuur, offshore energie, slepen en berging. “Boskalis heeft een druk derde kwartaal afgesloten en alles wijst erop dat ook het vierde kwartaal van 2021 een meer dan bemoedigend verloop heeft”, aldus de beursexpert.

“Hun orderportefeuille stond eind september op het gigantische bedrag van 5,1 miljard euro en het orderboek is dus zeer goed gevuld. Een dergelijke goedgevulde portefeuille biedt een solide basis voor de rest van het boekjaar en de periodes daarna. Vroeg of laat zullen de sterke fundamentals onvermijdelijk leiden tot een herontdekking van dit bedrijf door beleggers, zodat bij de huidige koerszwakte gespeculeerd kan worden op het januari-effect en hogere koersdoelen.”

Ook de andere twee aandelen van de vier waar Schaaij op doelt zijn in het al genoemde rapport uitgebreid geanalyseerd. “Wij willen graag dat particuliere beleggers zelf goed lezen of ze het met onze onderbouwing eens zijn”, zegt Schaaij. “Beursgenoten wikt, maar de lezer beschikt.”

De vier kanshebbers voor het januari-effect kun je hier downloaden.