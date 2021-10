De comeback van de cruise (en hoe jij digitaal meevaart)

De cruisewereld lag anderhalf jaar stil, maar is sinds deze zomer ‘back in business’. Schepen varen weer en bieden meer vrijheid en entertainment dan ooit tevoren. Voor wie een kijkje achter de schermen wil op een van de memorabele cruises van Norwegian Cruise Line, is er de docuserie ‘Embark with NCL’.

Reizen naar de heerlijkste bestemmingen en onderweg genieten van panoramische uitzichten, de zon die in de zee zakt, entertainment van wereldklasse en culinaire hoogstandjes aan boord. Dit klinkt toch iedereen fantastisch in de oren?

Wat je wellicht niet weet, is wat er allemaal bij komt kijken om zo’n bijzondere reis op te zetten. Om het reilen en zeilen op een cruiseschip te laten zien, ontwikkelde Norwegian Cruise Line (NCL) de vijfdelige docuserie EMBARK - the Series. NCL hervatte op 25 juli 2021 haar activiteiten met de lancering van zevendaagse cruises naar de idyllische Griekse eilanden. Sindsdien zijn en worden er meer routes hervat naar de mooiste plekken ter wereld.

Kartbaan en ice bar

In Adventure Awaits zien we hoe de crew van het schip Norwegian Encore voor het eerst in 17 maanden weer gasten aan boord verwelkomt. Als kijker word je meegenomen op een reis met dit nieuwste en innovatieve schip, dat aan haar eerste seizoen naar Alaska begint. Die reis start in Seattle, de stad vanwaaruit NCL 21 jaar geleden voor het eerst cruises naar Alaska organiseerde. “We willen reizigers laten zien dat we er alles aan doen om de veiligste vakantie-ervaring te bieden”, legt Harry Sommer, president en CEO van NCL, uit. “Maar ook dat we de afgelopen periode hebben gebruikt om het aanbod aan boord nog beter te maken.”

Dat aanbod op de schepen van NCL is groot en gevarieerd. Van spectaculaire glijbanen tot unieke kartbanen en van fantastische shows - bijvoorbeeld een prijswinnende Broadway-hit - tot een heuse ice bar. Je kunt op het schip delicatessen uit allerlei verschillende keukens proeven, van Amerikaans tot Italiaans. En dit is nog maar een kleine greep uit de mogelijkheden aan boord. We hebben het nog niet eens gehad over alle excursiemogelijkheden als je aanlegt in de havens van de bijna driehonderd bestemmingen over de hele wereld. Je vervelen is simpelweg niet mogelijk.

Dag traditioneel, hallo freestyle

NCL bestaat al bijna 55 jaar en introduceerde 21 jaar geleden als eerste rederij het zogenoemde Freestyle Cruising. Geen verplichtingen, maar vrijheid en flexibiliteit zodat gasten kunnen doen en laten wat ze willen en wanneer ze willen. Zo zijn er geen vaste tijden voor het diner en het entertainment. Jij bepaalt per dag wanneer je wilt eten en op welk moment je iets wilt doen. Ook kun je alle outfits in je koffer stoppen die je maar wilt, want er zijn geen formele kledingvoorschriften aan boord.

Naast dat je vrij bent om je vakantie in te delen zoals jij dat wilt, betekent maatwerk ook dat er ontzettend veel keuze is op het gebied van hutten. Gezinnen en families kunnen aangrenzende hutten boeken, maar er zijn ook villa’s voor meerdere personen met een eigen patio. Voor de soloreizigers zijn er speciale studio’s, met een bijbehorende lounge voor als je zin hebt om anderen te ontmoeten die alleen reizen. Zodat je alsnog samen het nachtleven aan boord kunt verkennen, terwijl je in je eigen tijdelijke huis van de ene naar de andere droombestemming vaart.

Nieuwsgierig geworden? De laatste aflevering van de docuserie van Norwegian Cruise Line staat nu online. Je kunt deze aflevering over de comeback van het cruisen, en de rest van de docuserie EMBARK with NCL - the Series ‘Adventure Awaits’, hier bekijken.