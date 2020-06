Meer handel in kinderen sinds corona

Carrie van der Kroon werkt voor Defence for Children - ECPAT en coördineert de projecten van Down to Zero in India. De alliantie werkt er samen met kinderen, hun ouders, de overheid en mensen werkzaam in de toeristische sector aan een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen.

Samenwerking

Carrie: “Wij praten met kinderen over hun rechten en hoe ze zichzelf en elkaar kunnen beschermen tegen seksuele uitbuiting.” Degenen die werkzaam zijn in de toeristische sector, zoals gidsen en tuk tuk-bestuurders, worden door de alliantie getraind in wat te doen als een toerist vraagt naar contact met jonge kinderen.

Down to Zero is actief in gebieden waarin de bevolking vrijwel geheel afhankelijk is van het toerisme. Omdat dat er nu niet is, zijn veel mensen hun inkomen kwijtgeraakt. Carrie: “Door de lockdown is het moeilijk om mensen te bereiken.

De tuk tuk-bestuurders voelen zich gelukkig enorm verantwoordelijk voor hun dorp. Zij gaan langs bij families met door ons geleverde hulppakketten en hebben een dringende boodschap voor de ouders: houd je kinderen veilig tegen seksuele uitbuiting.”

Meer handel

En dat is nodig. De organisatie merkt dat de handel in kinderen de afgelopen maanden is toegenomen. Mensenhandelaren zijn slim ingesprongen op het financiële gat dat de coronacrisis heeft veroorzaakt.

Ze bieden ouders geld voor hun kinderen en beloven dat zij hen wél een goede toekomst kunnen bieden. Carrie: “Dat is natuurlijk niet waar. Maar ouders zijn angstig en wanhopig.

Ze vinden het vreselijke dat kinderen verdwijnen en seksueel worden uitgebuit, maar durven niet in opstand te komen tegen de mensenhandelaren die hen bedreigen of daadwerkelijk iets aandoen. Daarom gaan wij naast de kwetsbare families staan en doen we dat samen.”

Kijk voor meer informatie op www.defenceforchildren.nl