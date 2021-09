Ophef over de borsten van Silvia

Nadat de borstvoeding van haar derde kind klaar is, hakt Silvia de knoop door. Ze wil haar oude lichaam weer terug. Door te sporten, maar ook door een borstlift en borstvergroting. Het resultaat van de operatie valt echter flink tegen en maakt haar erg onzeker. Kan ze de chirurg aansprakelijk stellen?

Silvia heeft altijd goed voor zichzelf en haar gezin gezorgd. Gezond eten, lekker sporten en je lijf goed verzorgen. Nu ze is gestopt met borstvoeding, wil ze ook haar eigen lijf weer extra aandacht geven. De keuze voor een borstlift en -vergroting te gaan, heeft ze weloverwogen genomen, na een uitgebreide zoektocht.

Mislukking

Maar sinds de ingreep is Silvia enorm teleurgesteld en verdrietig. Hoewel het herstel normaal maar een paar weken hoeft te duren, heeft ze na drie maanden nog steeds flinke pijn. En het resultaat ziet er ook nog eens niet uit. Iedere keer als ze voor de spiegel staat barst ze in tranen uit. Met enige schaamte in haar stem neemt ze contact met mij op. Ik vertel haar dat ik heel goed kan voorstellen dat dit allemaal erg pijnlijk voor haar is. Nadat we alles hebben doorgenomen, ga ik gelijk aan de slag.

Verkeerde prothese

Wat blijkt? De plastisch chirurg blijkt helemaal geen gediplomeerd plastisch chirurg. Bovenal heeft hij een verkeerde prothese geplaatst, met de verkeerde maat en de verkeerde vorm. Pijnlijk voor Silvia met ook nog eens een lelijk eindresultaat.

Ik stel de praktijk van de ‘chirurg’ aansprakelijk en eis een schadevergoeding. Om de zaak kracht bij te zetten, schakel ik een onafhankelijke medisch expertise-arts in. Die stelt vast dat er inderdaad een verkeerde prothese is geplaatst.

Schadevergoeding en smartengeld

De ‘plastisch chirurg’ kan geen kant op. En zo kunnen we voor Silvia een flink pakket regelen. Ze krijgt ten eerste een ruime vergoeding voor een hersteloperatie. Daarnaast een vergoeding voor de periode waarin ze niet heeft kunnen werken en voor de noodzakelijke huishoudelijke hulp. Ten derde een goede som aan smartengeld. Al met al zelfs meer dan waar ze op gerekend had.

De hersteloperatie staat al gepland, nu bij een erkende, goed aangeschreven kliniek. Silvia is benieuwd naar het nieuwe eindresultaat, wat ze ziet als een nieuwe, frisse start.

Arthur van Eelen

Senior jurist personenschade bij DAS

