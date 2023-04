Gelukkig als taxichauffeur: ’Elke dag een nieuw avontuur’

Een man met een bijzonder verhaal. Dat is Rames. Hij is intussen 58 jaar, maar dat zou je niet zeggen. Aldus Rames zelf. “Ik zie er veel jonger uit toch?”.

Het zijn vast zijn kinderen die hem jong houden. De oudste – een zoon - is 33, de jongste spruit – geslacht nog onbekend - zit veilig in de buik van zijn vrouw. En daartussen zitten twee prachtige dochters van 16 en 2 jaar. Zijn viertal is de reden waarom hij nu taxichauffeur is.

Maar we beginnen even bij het begin. Rames is geboren in Iran, maar vertrok als jongeman naar Denemarken. Daar studeerde hij voor fysiotherapeut en ging hij werken. Met zijn eerste vrouw kreeg hij een zoon, maar het huwelijk liep stuk. De liefde voerde hem later naar Nederland. Smoorverliefd was hij en het duurde niet lang voordat hij met zijn Nederlandse vrouw trouwde. Samen kregen ze een dochter. En toen sloeg het noodlot toe. Zijn vrouw overleed en hij bleef achter met zijn kleine meid.

Ellende vergeten

Als plotseling alleenstaande vader moest hij zorgen voor zijn kind én brood op de plank brengen. Hij koos ervoor te stoppen als fysiotherapeut en begon zijn eigen taxibedrijf, waarmee hij ook via de Uber app ging werken. “Onderweg kon ik de ellende van thuis even vergeten”, vertelt Rames. “En ik was tegelijkertijd flexibel genoeg om mijn dochter op te vangen.”

Niet veel later besloot hij op advies van zijn moeder, die op bezoek kwam vanuit Teheran, zijn hart weer open te stellen. “Ze vond dat ik opnieuw moest trouwen, zodat ik weer de liefde en warmte van een gezin kon ervaren. Grappig dat ik in diezelfde periode droomde dat mijn overleden vrouw me vertelde dat het belangrijk was dat ik zou doorgaan met mijn leven.”

Veel samen zijn

Rames werd verliefd op de oppas van zijn dochter. “Mijn moeder zei: ‘God heeft je een engel gestuurd’. En zo voelde het ook.” De twee trouwden en niet veel later was zijn vrouw zwanger.

Door complicaties na een spoedkeizersnede raakte zij echter compleet afhankelijk van hem. Rames moest voor zijn tienerdochter, zijn pasgeboren dochter en zijn zieke vrouw zorgen.

“Mijn werk gaf me die flexibiliteit. Ik kon er zijn wanneer ik nodig was, doordat ik zelf mijn werktijden kon bepalen.” Zijn vrouw heeft haar gezondheid dankzij medicatie onder controle en werkt weer. Ze is zwanger van hun tweede kind samen en wordt goed in de gaten gehouden door de artsen.

Ook nu geeft het Rames rust dat hij zijn tweejarige naar de kinderopvang kan brengen en dat hij er kan zijn als zijn tiener hem nodig heeft. “Zij is steeds zelfstandiger, maar ik vind het fijn dat ik, als ze het me vraagt, met haar naar de bioscoop kan.”

Mist hij zijn werk als fysiotherapeut? “Ja natuurlijk!”, zegt hij. “Dat was en is mijn passie. Misschien dat ik het later wel weer oppak. We kunnen van deze inkomsten leven én veel samen zijn. Dát is wat telt. En met de nieuwe baby op komst kan ik me niet voorstellen dat ik snel iets anders ga doen.”

Bovendien werkt Rames ook nu met mensen, iets wat hij het allerleukst vindt aan zijn werk. “Ik ontmoet alleen maar leuke mensen en dat voelt echt als iets speciaals. In het openbaar vervoer zien de mensen er altijd een beetje sip uit, maar in de taxi niet. Ik houd van dat persoonlijke contact en die gesprekken. Mensen vertellen me over hun leven en daardoor leer ik elke dag wel iets nieuws. Je realiseert je ook weer dat de meeste mensen heel vriendelijk zijn en we eigenlijk niet eens zo veel verschillen.”

Nieuw avontuur

Nog een bijkomend voordeel: Rames leert beter Nederlands spreken. “Met mijn overleden vrouw sprak ik Engels, dus dat hielp niet bij het leren van de taal. Mijn huidige vrouw is Albanees en haar Nederlands is beter dan dat van mij. Ik begrijp alles als ik het lees, maar zelf spreken vind ik nog wel lastig. Dan zijn de gesprekken in de taxi extra leerzaam.”

In zijn ogen hebben platforms als Uber de toekomst en groeit de behoefte alleen nog maar. “Alles is digitaal, dat levert zo veel gemak op voor mensen die een ritje willen boeken.

Een druk op de knop en je kunt een auto krijgen, waar je ook bent. Als chauffeur kun je ook heel makkelijk zelf ritten krijgen. En bovendien kun je zelf altijd kiezen of je een ritje wel of niet neemt.”

Op zijn eigen auto krijgt hij veel reacties. “Er is een standaard, maar die van mij is extra luxe. Mensen hebben het gevoel dat ze in een limo zitten. Ik wil iedereen een goede reis geven, of ze nu 15 minuten bij me in de auto zitten of urenlang. Dat doe ik door ze met mijn rijstijl een veilig gevoel te geven en ze op hun gemak te stellen.”

Zijn klanten - deels vaste klanten - brengen hem op allerlei plekken. “Plekken waar ik anders nooit zou komen. Ik begin en mijn klant bepaalt waar ik naartoe ga. Van korte ritjes in en om Amsterdam naar langere ritten naar Rotterdam, Eindhoven of Brussel.

Het enige wat ik mezelf hoef af te vragen is of ik op tijd terug ben voor mijn gezin. Verder geniet ik van elke dag weer een nieuw avontuur!”

