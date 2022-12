Topchef Ron Blaauw: ‘Wij leiden mensen op tot basiskok mét baangarantie’

Het is krap op de arbeidsmarkt. Eind 2021 waren er in Nederland voor het eerst in lange tijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldde het CBS.

Met name in techniek, zorg en horeca komen ze handen tekort. Dat zet extra druk op de huidige medewerkers, met als gevolg dat één op de zes medewerkers (17%) kampt met langdurige burn-out klachten, vaak met verzuim tot gevolg.

Dat beeld komt ook terug in de BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis: een hoge werkdruk bij medewerkers en een hoog verzuimpercentage staan in de top 3 van zorgen over personeel.

Ron Blaauw College

Een van de horecaondernemers die dat in zijn bedrijf van dichtbij meemaakt is top-chef Ron Blaauw (55). Hij runt in de regio Amsterdam vier restaurants, een cateringproductiekeuken en een Kookstudio, met samen 200 medewerkers. De uitkomsten van de BedrijvenMonitor herkent hij volledig.

Mede daarom startte hij al vijf jaar geleden het Ron Blaauw College, een eigen interne opleiding in zijn Kookstudio. Samen met het UWV stoomt hij daar mensen met allerlei achtergronden binnen 13 weken klaar tot basiskok, mét baangarantie.

Blaauw begeleidt zijn mensen met hulp van een mental coach. “Wij werken veel met jonge mensen die wonen en leven in de grote stad en die niet altijd de beste aanloop hebben. Ouders gescheiden, problemen thuis. Ze voelen prestatiedruk en de verleidingen van uitgaan, drank en drugs zijn groot. Ze willen te veel in 24 uur stoppen, waarbij werk niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Dan is goede begeleiding nodig.”

Vinger aan de pols

Keiharde discipline werkt anno 2022 niet meer. “Coaching helpt gelukkig wel. Wij willen voor onze mensen een baken van rust en vertrouwen zijn.”

Daarom houdt Blaauw goed de vinger aan de pols bij zijn medewerkers. “Ze krijgen bij ons extra’s zoals eten van de zaak, fitnessabonnementen, e-bike lease, woonruimtebemiddeling, incentives voor extra uren én een bonus bij langer dienstverband.”

De loonkosten zijn wel zo’n 10% hoger, aldus Blaauw. “Maar daar krijgen we beter gemotiveerde en trouwe medewerkers voor terug.”

Kleinigheidjes hou je altijd: “Vooral het inroosteren blijft een enorme puzzel, met last minute afzeggingen. Ook op tijd komen blijft moeilijk voor ze. De regel is: kom je te laat, dan trakteer je op taart. Dat helpt. Maar ik zie nog te vaak taart in de keuken.”

“Het vooroordeel is vaak dat jonge mensen na een paar maanden weer verder willen. Dat klopt niet: ze hebben vooral behoefte aan perspectief: een opleiding, training of carrièrepad. Dat motiveert en houdt ze betrokken.”

Onderneming van betekenis

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Je wilt dat zaken goed zijn geregeld, voor je medewerkers én voor jezelf, zodat je veilig kunt ondernemen: slim, duurzaam en zonder oponthoud.

Veilig ondernemen doe je met aandacht voor je personeel. Door ze fit, betrokken en gemotiveerd te houden, kun je langdurig verzuim mogelijk voorkomen.

Interpolis ontwikkelt samen met experts oplossingen en diensten om ondernemers hierin te ondersteunen. Van een verzuimkostentool tot preventiediensten of een verzuimverzekering, om risico’s af te dekken.

Meer weten? Kijk op de Interpolis website.