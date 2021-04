‘Gezondheid moet onderdeel zijn van organisatiestructuur’

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gezonde werknemers een grote rol spelen in de succesfactor van een bedrijf. Daarom kiezen werkgevers er in toenemende mate voor om het personeel een uitgebreide gezondheidscheck aan te bieden. Een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd, is Ancora Health.

Voorzien in behoefte

“Wij horen steeds vaker de wens om gezondheid echt onderdeel te maken van de organisatiecultuur”, zegt Rianne Meijerman, Hoofd Business Development bij Ancora Health. “En dat moet ook gewoon. Wij voorzien in deze behoefte door het aanbieden van gerichte gezondheidspakketten. Daarbij richten we ons op fysieke, emotionele en mentale gezondheid.”

Een grote misvatting is dat velen denken ‘je bent ziek, of gezond’. Maar zo zwart/wit is het niet. Je kunt immers wellicht veel gezonder worden, of zieker. Dat laatste wil je natuurlijk voorkomen, terwijl dat eerste wel zo prettig is. In beide gevallen kan Ancora Health helpen. Een uitgebreid team van artsen en specialisten geeft advies over voedsel, beweging en lifestyle, stelt een actieplan op en begeleidt de deelnemers aan het programma intensief.

“Onze methode is gericht op het personeel van de werkvloer tot de directiekamer”, zegt Meijerman. “We willen de brede groep bereiken die dit vaak het hardst nodig heeft. Medewerkers krijgen een volledig vertrouwelijke persoonlijk plan en het management kan via geanonimiseerde dashboards inzicht krijgen in de voortgang. Hierdoor kan het gezondheids- en welzijnsbeleid waar nodig op bedrijfsniveau worden geoptimaliseerd ”

Positieve rol

Sridhar Kumaraswamy, oprichter en CEO van Ancora Health, is trots op zijn onderneming met inmiddels een hoofdkantoor in Groningen en twee filialen in Eindhoven en Amsterdam. Die trots zit ‘m vooral in de positieve rol die Ancora Health speelt bij het welzijn van mensen. Hij vindt dat werkgevers daarin ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

“De prioriteit van een organisatie - vooral in deze COVID-19 tijden - zou de gezondheid en het welzijn van haar personeel moeten zijn. We zien gelukkig dat veel werkgevers nu een actieve rol willen spelen om hun werknemers toegang te geven tot innovatieve gezondheids- en welzijnsprogramma's.”

Medisch speciaalzaak Mediq is een van die werkgevers. “Ancora Health heeft onze medewerkers echt geholpen om meer inzicht te krijgen in hun specificaties, zowel op fysiek als mentaal vlak”, zegt Leontine Westerbroek, HR Director Benelux. “Doordat onze medewerkers zelf aangeven met welke doelen ze aan de slag willen, kunnen ze ook zelf bijsturen op hun vitaliteit en daarmee hun werkgeluk vergroten.”

