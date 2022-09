Ondernemers gebruiken slim hun pand om kapitaal te krijgen

Herfinanciering van panden is op dit moment erg in trek bij ondernemers. Weer wat vet op de botten hebben, biedt een geruststellende gedachte en de mogelijkheid om investeringen te doen en zodoende door te groeien. Het werkkapitaal kan ook simpelweg nodig zijn om voorraden te kunnen betalen.

Herfinanciering is aantrekkelijk

“Het is momenteel ook aantrekkelijk om een herfinanciering te doen. De waardes van bedrijfsmatig onroerend goed zijn de laatste jaren gestegen. Daardoor ontstaat er meer financieringsruimte”, legt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk, uit. “En bij ons weet je binnen twee werkdagen of herfinanciering van je pand te realiseren is.”

Mogelijk is een snelgroeiende onderneming uit Breukelen. In 6 jaar tijd heeft het bedrijf ruim 4000 panden van Nederlandse ondernemers gefinancierd, voor in totaal 1 miljard euro.

Er zijn veel ondernemers die hun hypotheek voor een deel of zelfs volledig hebben afgelost. Door die hypotheek weer te verhogen, kunnen zij geld op de rekening krijgen. Bij banken lopen ondernemers vaak tegen een dichte deur aan en dus neemt alternatieve financiering - zoals bij Mogelijk - een vlucht. Vorig jaar hebben ruim 42.000 bedrijven financiering geregeld buiten de grootbanken om. Daarmee werd in totaal voor €3,1 miljard aan financiering verstrekt, een groei van 32% in vergelijking met het jaar daarvoor, zo berekende Stichting MKB Financiering.

Snelheid is belangrijk

Wie z’n financiering bij Mogelijk afsluit, heeft als voordeel dat -ie boetevrij kan aflossen waardoor er veel flexibiliteit is. Omdat veel investeerders die aan Mogelijk zijn verbonden zelf ondernemer zijn geweest, weten zij dat snelheid een belangrijke factor is.

Voor ondernemers is het namelijk prettig om snel te weten waar ze aan toe zijn en dat is bij Mogelijk het geval. Met de zogeheten quickscan wordt het vastgoed beoordeeld en weet je binnen 48 uur welke leensom haalbaar is. Vervolgens kan de daadwerkelijke financiering vaak al binnen een week zijn geregeld.

“De rente is wel gestegen, maar een financiering op vastgoed is nog altijd veel voordeliger dan een kortlopende financiering van werkkapitaal”, zegt Schoonderwoerd. “Daarnaast is het prettig dat de looptijd vaststaat waardoor er zekerheid van financiering is bij de ondernemer. Wie dus zijn hypotheek voor een belangrijk deel heeft afgelost, heeft nu de optie om binnen afzienbare tijd weer geld vrij te spelen.”

Mogelijk financiert alle typen vastgoed met leensommen tussen de € 50.000,- en € 10 miljoen. Doe hier de quickscan.