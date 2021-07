Actieplan: in 5 stappen tot een sfeervolle tuin

Hoe klein of groot je tuin ook is, er zijn een paar basisbeginselen waarmee je iedere buitenruimte snel en makkelijk kunt opfleuren. Een kwestie van de mouwen opstropen en je een dagje kwaad maken, en je plukt er de rest van de (na)zomer de vruchten van!

1: Groen, groener, groenst

Planten en bloemen fleuren iedere ruimte op, en dat geldt zéker voor je tuin of terras. Afwisseling is het toverwoord voor een gezellige tuin. Kies een aantal groene, meerjarige planten als basis – in de vaste grond, of als je die niet hebt, in mooie grote bakken – en voeg daar eenjarige bloemen zoals viooltjes, geraniums en margrietjes aan toe. Ook leuk: kruiden zoals oregano, tijm en rozemarijn.

Het is leuk om een bepaald stijltje te kiezen: ga bijvoorbeeld voor een Mediterrane sfeer door veel terracottapotten neer te zetten in verschillende formaten en vul deze met allerlei kleuren bloemen. Waar normaal gesproken ‘less is more’ een goed uitgangspunt is, mag je dan bij bloemen laten gaan: leef je uit en zorg dat er in elk kaal hoekje een paar leuke potten staan.

2: Tuinmeubelen als uitgangspunt

Grote kans dat je een beetje bent uitgekeken op je huidige tuinset, zeker als die al een flink aantal jaar ook in de winters heeft buitengestaan. Een nieuwe (lounge)set geeft je tuin meteen een hele nieuwe look. Voor de prijs hoef je dat tegenwoordig niet te laten: er zijn heel veel leuke goedkope tuinmeubelen te koop.

Wicker is een populair materiaal dat de laatste jaren veel wordt gebruikt. Het geeft dankzij het vlechtwerk een rotan-uitstraling (Ibiza-style!), maar biedt de voordelen van kunststof: lichtgewicht, onderhoudsvriendelijk en weerbestendig. Hou je meer van strak en modern, dan is aluminium een goede keuze: stevig, robuust en je kunt meubels van dit materiaal gerust in slecht weer buiten laten staan.

3: Schep sfeer met de juiste verlichting

Aan het einde van de zomer wordt het alweer wat eerder donker, maar zijn de avonden vaak nog zwoel. Niks zo gezellig om dan in het donker buiten te zitten rond een vuurkorf en met mooie sfeerverlichting. Investeer in wat leuke windlichten, lampionnen of gaslantaarntjes voor op tafel. Hang een lichtsnoer tegen de muur of schutting: dat ziet er zelfs overdag al feestelijk uit.

Een vuurkorf is niet alleen knus, maar geeft ook warmte af: zo kun je extra lang buiten zitten, tot lang in de nazomer. Ook erg leuk: een tafel met een ingebouwde gashaard. Ziet eruit als een op hout gestookt vuur en geef dezelfde warmte en gezelligheid, maar dan zonder rookoverlast – en het is een fluitje van een cent om ‘m aan te steken. Bij Heuts vind je leuke exemplaren van Happy Cocooning.

4: Een buitenkleed doet wonderen

Leuk om in het midden van je terras of onder de eettafel te leggen: een buitenkleed. Je hebt ze in allerlei formaten, kleuren en motieven en ze zijn gemaakt van synthetisch, weerbestendig materiaal. Geen probleem dus om ze in weer en wind buiten te laten! Ze drogen snel op en voelen comfortabel aan als je graag op blote voeten rondscharrelt. Bovendien zijn ze een echte eyecatcher: zo geef je in één keer een compleet andere look aan je tuin of terras.

Heb je wat lege hoekjes waar je iets leuks mee wil, denk dan eens aan een paar kleinere kleden bij elkaar. Leg er wat kussens op en je hebt er een nieuwe loungeplek bij. Maar het is ook leuk om er een paar mooie bloempotten op uit te stallen.

5: Maak het af met accessoires

Je tuin gaat echt leven als je een beetje liefde stopt in de ‘af-styling’. Kies kussens en dekentjes voor op je meubels in dezelfde kleuren als de bloemen in je terraspotten. Een paar mooie vazen, een leuke buitenlamp of een vrolijke hangmat of parasol maken je tuin of terras extra aantrekkelijk.

Tot slot: kijk niet alleen naar de grond als je je tuin (her)indeelt, maar denk de hoogte in. Een paar leuke plankjes op de muur met wat bloempotten of lantaarns zien er heel sfeervol uit. Ook mooi als je een wat kleiner terras hebt: zet een grote, robuuste spiegel tegen de muur met wat planten er tegenover. Zo lijkt je buitenruimte ineens een stuk groter!