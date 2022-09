Tijmen (28): ‘Deze baan geeft mij alle rust om mijn leven in te richten’

“Als softwareontwikkelaar bij de Belastingdienst bouw ik mee aan een interne applicatie”, aldus Tijmen. “Dat geeft mij de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten te bouwen, analytisch bezig te zijn, te blijven puzzelen en met andere mensen samen te werken. Dat is precies wat ik het liefst doe. Maar wat ik net zo belangrijk vind, is dat ik een baan heb die stabiliteit biedt. De Belastingdienst biedt goede arbeidsvoorwaarden én een bepaalde baanzekerheid. Dat vind ik een absolute pre.”

Dromen over een gezinsleven

Tijmen hecht veel waarde aan stabiliteit in zijn leven. Zo ziet hij een mooie toekomst bij de Belastingdienst die goed in balans is met zijn privéleven. “Ik heb nog geen gezin, maar zou dat uiteindelijk wel graag willen. Mijn vrouw en ik zijn recent getrouwd en denken al na over kinderen. Familie is voor mij heel belangrijk, dus mocht die kinderwens uitkomen, zou ik graag tijdelijk thuis willen zijn. Gelukkig heeft de Belastingdienst fijne regelingen qua ouderschapsverlof. Er zijn überhaupt veel mogelijkheden als het gaat om verlof. Die flexibiliteit is heel prettig.”

“Ik vind het een fijn idee dat ik iets opbouw bij mijn werkgever. Ik heb een vast contract en genoeg kansen om me te blijven ontwikkelen binnen de organisatie. Dat geeft een bepaalde rust. En dat is een goede uitgangspositie om je privéleven vorm te geven. Dat is een wisselwerking: als je je in je privésituatie prettig voelt, kun je je werk beter doen – en andersom!”

Balans tussen privé en werk

“Mensen hebben nogal wel eens het vooroordeel dat we bij de Belastingdienst niet hard werken, maar dat is een misvatting. Ik werk juist met mensen die ontzettend gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen. We werken hard, maar hoeven niet vaak over te werken. Dat vind ik juist het fijne: dat de balans tussen privé en werk goed behouden wordt. In mijn vrije tijd kom ik helemaal tot rust in de natuur. Ik woon in Apeldoorn en vind het heerlijk om alleen of met mijn vrouw te wandelen of fietsen.”

Een stabiele toekomst

Tijmen werkt inmiddels drie jaar bij de Belastingdienst en is hier begonnen met een ICT-traineeship. “Ik had veel affiniteit met programmeren, maar ik had geen ICT-opleiding gedaan. Voor dit traineeship was dat ook niet nodig, omdat je intern opgeleid wordt. Ik ging naar een selectiedag en dat bleek meteen een goede match te zijn. Ik vond het een heel aantrekkelijk aanbod: intern opgeleid worden binnen zo’n grote en maatschappelijk relevante organisatie. Een extra mooi element vind ik dat ik iets nuttigs doe voor Nederland.”

Hoewel Tijmen nu drie jaar in dienst is, verwacht hij nog lang niet afscheid te nemen van zijn werkgever. “Ik zie een stabiele toekomst bij de Belastingdienst. Omdat het om een overheidsinstantie gaat, is de kans dat je je baan kwijtraakt klein. Er zijn veel mensen die hier al zo’n twintig of dertig jaar in dienst zijn. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat ik dat ook ga doen.”

