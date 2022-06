Onvergetelijk tv-moment: de auditie van Susan Boyle

“Ik denk dat veel mensen het zich nog wel kunnen herinneren. De auditierondes van Britain’s Got Talent, waarbij onbekende mensen voor een volle zaal én een jury auditie moeten doen. Susan Boyle kwam op en iedereen dacht hetzelfde: dat kan nooit wat worden.

Piekhaar

Je zag mensen in het publiek naar elkaar kijken, een beetje lacherig. Jurylid Simon Cowell, doorgaans vrij streng, stelde haar zuchtend wat vragen. Je zag in zijn ogen dat hij dacht: wat een tijdverspilling. En ook als kijker voelde je: dit kan weleens gênant worden. Dat gevoel was puur gebaseerd op een vooroordeel: Boyle had haar looks niet mee. Ze had piekhaar, borstelige wenkbrauwen, was al wat ouder en ze zag er een beetje ‘stoffig’ uit.

Maar toen, dat moment dat ze begon te zingen! Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. I dreamed a dream uit de musical Les Misérables. Prachtig. Met die ene auditie veranderde ze haar hele leven: ze kreeg een staande ovatie, haar auditie werd miljoenen keren bekeken, ze werd tweede in het programma en Simon Cowell contracteerde haar bij zijn eigen platenlabel. En dat succes is volgens mij nooit meer opgehouden.

Filters

Het fragment is uit 2009, maar actueler dan ooit: we zijn als maatschappij nog steeds zo gefocust op uiterlijk. Dat is alleen maar erger geworden met de opmars van social media en al die filters waarmee we onszelf wat mooier voordoen dan we zijn. Ik doe dat zelf ook: als ik een foto post wil ik dat -ie perfect is. Waarom eigenlijk?

Ik heb bewondering voor vrouwen als Miljuschka Witzenhausen, die onbewerkte foto’s posten waarop je alle cellulitis, striae en vetrolletjes ziet. Maar tegelijkertijd zou ik het zelf nooit doen, omdat ik het minder mooi vind. Dat is krom, maar het streven naar perfectie zit blijkbaar diep ingebakken.

Susan Boyle is het schoolvoorbeeld van dat je iemand nooit op uiterlijk moet beoordelen. Dat doen we allemaal, we zitten allemaal vol vooroordelen. Maar het is wel goed om jezelf daarvan bewust te zijn!”

