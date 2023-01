Waarom Spanje een ideale bestemming is voor de all-inclusive liefhebber

Een all-inclusive Spanje is momenteel in trek, blijkt uit de stijging van het aantal zoekopdrachten bij vakantievergelijker Allinclusive.nl, waar je allerlei locaties en resorts per land kunt vergelijken. Ook het aanbod van resorts in Spanje stijgt, laat een woordvoerder van het online platform weten. “Ten opzichte van vorig jaar zien we nu al een stijging van 16 procent aan boekingen.”

Dat het land steeds populairder wordt onder all-inclusive liefhebbers, is niet zo gek.

Spanje…

…is aan te rijden

Als je wilt, is alles aan te rijden natuurlijk. Maar je wilt ook geen halve vakantie kwijt zijn aan de ritten heen en terug. Spanje is echt goed te doen met de auto. Voor de deur laad je je vakantiespullen in en vervolgens tuf je zo richting het zuiden. Onderweg kun je vast genieten van het veranderende landschap en bij aankomst laat je je meteen heerlijk in de watten leggen. Instant vakantiegevoel!

…staat bekend om de heerlijke hapjes

Wie houdt er nu niet van tapas? Als je in Spanje vakantie viert, kun je niet om deze kleine hapjes heen. Of je nu zin hebt in vlees, vis of vegetarisch: er is altijd wel een tapa te vinden die aan jouw wensen voldoet. En het voordeel van kleine hapjes eten, is dat je heel veel verschillende tapas kunt uitproberen. Overigens betekent het woord tapa deksel. Het verwijst naar verluidt naar het gebruiken van een hapje – een stukje brood, ham of kaas – als klein dekseltje op je glas om te voorkomen dat er insecten in kruipen of vliegen.

…heeft een fantastisch klimaat

Bij Spanje denk je meteen aan zon, zee en strand. Dat geldt voor het vasteland vooral in het voorjaar en de (na)zomer, maar dankzij de eilanden kun je het hele jaar door voor een zonvakantie in Spanje terecht. Dat geldt zeker voor de Canarische Eilanden, die je voor de westkust van Marokko vindt. Door de zuidelijke ligging is het op deze eilanden ook in de wintermaanden warm en zonnig.

Lekker zorgeloos

Of je nu gaat voor Spanje of een andere bestemming: wie echt ontspannen vakantie wil vieren, kiest voor all-inclusive. Je boekt een mooi resort of hotel, eventueel met de reis erbij, en klaar is Kees (of Annie). Eten en drinken zit inbegrepen in de prijs, dus je kunt ontbijten, lunchen, dineren, snacken, drankjes halen of een ijsje scoren. Zo vaak je maar wilt, zonder dat je daar extra voor betaalt.

Ook zijn er ter plekke allerlei activiteiten en entertainment. Denk aan mogelijkheden om te sporten, een show en vermaak voor de kinderen. Vaak worden er excursies aangeboden vanuit het resort, dus ook een uitje heb je zo geregeld. Klinkt lekker zorgeloos toch? En dat is precies wat je wilt op vakantie!

Enthousiast geworden? Check allinclusive.nl voor de mooiste resorts voor de laagste prijzen. Je kunt hier all-inclusive vakanties in Spanje, maar ook in vele andere vakantielanden, vergelijken.