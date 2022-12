Appeltje eitje: zo krijg jij je dagelijkse vitamines binnen

An apple a day, keeps the doctor away, zeiden de Engelsen 2 eeuwen geleden al. Zo zwart-wit is het helaas niet, maar appels zijn wel een ideale manier om elke dag fruit binnen te krijgen. Want: makkelijk mee te nemen in je tas én je kunt er eindeloos mee variëren.

Dorst

Mocht je nu denken: wat saai, een appel. Dan is dat enerzijds te begrijpen – de appel is in ons land een van de populairste fruitsoorten – maar anderzijds vooral heel zonde. Want er zijn weinig fruitsoorten waarmee je zo eindeloos kunt variëren. Bovendien: de ene appel is de andere niet.

Zo liggen sinds kort weer de appels van Pink Lady® in de supermarkt. En dat betekent smullen geblazen: deze appel is knapperig, sappig en vol van smaak met aroma’s van honing, vanille en kruiden. Wil je die smaak zo lang mogelijk vasthouden, leg deze appels dan niet naast ander fruit zoals bananen en kiwi’s op de fruitschaal, maar bewaar ze apart.

De appel is een kruising tussen de soorten Lady Williams en Golden Delicious. Het resultaat is een zoete, maar tegelijkertijd licht zurige appel die het lekkerst smaakt als handappel. Hij is uitermate sappig: de Pink Lady® bevat relatief veel vocht. Neem ‘m dus mee naar je werk, de sportschool of voor onderweg en je hebt altijd – letterlijk – een appeltje voor de dorst.

Geen waste

Goede dingen kosten tijd, dus niet zo gek dat de Pink Lady® er maar liefst 7 maanden lang over doet om te rijpen. Er is geen ander appelras dat er zo lang over doet. Omdat deze appel als eerste bloeit en als laatste wordt geoogst, is -ie ook het meest kwetsbaar voor natuurs- en weersomstandigheden, zoals vorst.

Eenmaal geoogst in zonnige oorden als Frankrijk, Spanje en Italië worden alleen de beste appels geselecteerd voor verpakking en transport naar de supermarkt.

De rest van de oogst wordt niet weggedaan, maar gebruikt om te koken of sap of compote van te maken. Ook worden ze gebruikt als voedsel voor dieren en zelfs als basis voor groene energie.

Bijen

Pink Lady® zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en lanceerde het Bee-Pink programma. Appeltelers werken daarbij nauw samen met imkers om goede fruitteelmethodes te ontwikkelen ter bescherming van bijen.

Kortom: niet alleen goed voor jezelf, zo’n Pink Lady® appel, maar je ondersteunt er meteen ook projecten rondom duurzaamheid mee. Meer lezen? Kijk op de website.