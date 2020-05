3 dingen die kunnen helpen bij ongewenst urineverlies

1. Een gezonde blaas

Het lijkt logisch om maar gewoon minder te drinken als je te maken hebt met urineverlies, maar het tegenovergestelde is waar. Als je te weinig drinkt, kan je blaas sneller geprikkeld raken en dat verergert de aandrang om te plassen juist. Zes glazen water verdeeld over de dag is genoeg om je blaas gezond te houden. Daarnaast zijn er verschillende drankjes en etenswaren die minder geschikt zijn als je een gevoelige blaas hebt. De cafeïne die je terugvindt in bijvoorbeeld koffie, chocolade en cola, zorgt ervoor dat je blaas overuren draait. Koolzuur heeft datzelfde effect.

Daarnaast is er alcohol, wat vochtafdrijvend werkt en het ’mijn blaas is vol’-seintje naar je hersenen sterk vermindert. De kans op ongewenst urineverlies wordt daardoor groter. Ook citrusfruit, gekruid eten en specerijen kunnen jouw blaas irriteren en daardoor de plasaandrang verergeren. Voordat je nu het gevoel hebt dat je niet meer mag genieten van koffie, heerlijke kruiden of een stukje chocolade: voor dit alles geldt ’geniet met mate’ om zo je blaas zoveel mogelijk te ondersteunen.

2. Getrainde bekkenbodemspieren

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak van je urineverlies is. Praat hierover met een huisarts. Mocht blijken dat je te maken hebt met zwakke bekkenbodem, dan kun je verschillende oefeningen doen die je spieren versterken. Het zijn simpele oefeningen die je overal kunt uitvoeren. In de auto, in de rij bij de winkel - niemand weet dat jij op dat moment hartstikke hard aan het trainen bent!

Een andere manier om je bekkenbodemspieren te trainen, is om niet bij het kleinste beetje aandrang naar het toilet te sprinten. Je blaas raakt daaraan gewend en heeft daardoor op den duur steeds meer moeite kleine beetjes urine binnen te houden. Je plas te lang ophouden is niet goed, maar een toiletbezoek eventjes uitstellen kan echt geen kwaad. Mocht je na enige tijd nog geen effect merken, dan kun je altijd een afspraak maken met een bekkenbodemfysiotherapeut. Het duurt hoe dan ook een aantal weken voordat je effect merkt, dus geef je lichaam de tijd...

3. Bescherming die bij jou past

Urineverlies is ongemakkelijk, maar het zou je niet moeten tegenhouden in dat wat jij graag wilt doen. Met de juiste bescherming en enkele tips en tricks komt het helemaal in orde. Zo kun je een app downloaden die de dichtsbijzijnde openbare toiletten toont of kan het helpen om van tevoren pitstops in te plannen zodat je met een gerust gevoel de deur uit gaat.

De juiste bescherming versterkt dat geruste gevoel. Mocht het niet helemaal goed gaan, dan kun je vertouwen op de producten van TENA om je een droog en veilig gevoel te geven. Via deze link vraag je een gratis proefpakketje aan. Zo blijf je doen wat je het liefste doet!