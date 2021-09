Met deze tool wordt bedrijfsadministratie een eitje

Heb je een eigen bedrijf en raak je soms het overzicht kwijt over je projecten? Vergeet je wel eens een offerte te versturen, of die ene potentiële klant terug te bellen? Begrijpelijk, maar… niet nodig! Tegenwoordig bestaat er namelijk software die jou helpt met het runnen van je hele bedrijf. En nee, dan hebben we het niet over Excelbestandjes of mailprogramma’s, maar over workmanagementsoftware.

Lucratieve software

Moeilijk woord, maar makkelijk in gebruik. En lucratief: wist je dat als je workmanagementsoftware gebruikt, je verkopen 23% sneller laat verlopen? En dat je 35% meer kunt verkopen? Met bijvoorbeeld de software van Teamleader kun je dat voor elkaar krijgen, puur omdat je efficiënter werkt en je klantenrelaties sterker worden dankzij perfect bijgehouden communicatie.

Snelle offertes

Bovendien stelt de software je in staat om snel te handelen. De Slimme Jongens, die woningen slimmer maken met alarmen, domotica en zonnepanelen, weten dat als geen ander. Het liefst laten ze hun potentiële klanten eerst alles zelf zien in hun kekke showroom. Omdat het leuk is, maar ook „Omdat onze klanten echt geen ton neerleggen over de telefoon”.

Als de klanten eenmaal in hun showroom zijn, maken De Slimme Jongens hun offertes aan in Teamleader. Gewoon, waar de klant bij is. „Vervolgens gaan we samen plussen en minnen, tot we op een bedrag uitkomen waar we allebei blij van worden.”

Soepel communiceren

Ook voor minder rechtlijnige bedrijven kan workmanagementsoftware uitkomst bieden. Neem bijvoorbeeld Sven Isenbaert, directeur en mede-eigenaar van 24/7 ChauffeursDiensten. Hij geeft leiding aan acht vaste werknemers, maar minstens zo belangrijk zijn zijn 1749 uitzendkrachten - en alle klanten die hen willen ‘boeken’.

Teamleader is voor Isenbaert daarom echt de leidraad in de communicatie van zijn bedrijf, vertelt hij. „Elk klantcontact leggen we erin vast. Want we willen precies weten wat de klant en kandidaat willen, maar dat kunnen we uiteraard niet allemaal onthouden. Daarom vinden we het heel belangrijk om in ons CRM-pakket te investeren.”

Uren bijhouden, óók van freelancers

Dat workmanagementsoftware ook voor werken met freelancers handig is, herkent Luk Thys van Foodphoto, een foto- en filmstudio gespecialiseerd in, jawel, eten. „Voor ons is het belangrijk om op het einde van de dag te kunnen zien wat iedereen gepresteerd heeft, wat we wel en niet kunnen aanrekenen aan onze klanten. Daarom is het cruciaal dat al onze medewerkers hun uren goed bijhouden.”

In Teamleader gebeurt de time tracking in real time, vanaf minuut één, vertelt Thys. „Zo krijgen we veel meer inzicht in wat we kunnen factureren, waar we tijd verliezen, waar eventueel bottlenecks zitten. Hoeveel kost een project écht? Teamleader maakt die evaluatie en die berekening perfect mogelijk.”

Enthousiast geworden?