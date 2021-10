Gunstig voor beleggers: ‘Veel koersen van aandelen lopen ver uit de pas’

Logistieke problemen en tekorten aan onderdelen, verpakkingsmaterialen en gekwalificeerde werknemers vergroten deze kloof alleen maar. Ook de sterk gestegen energieprijzen beginnen steeds meer pijn te doen.

Deze omgeving van hoge inflatie en een economische groei die begint af te vlakken, stelt centrale banken voor een dilemma. Ambassador Vermogensbeheer ziet een omslag in het denken bij beleidsmakers van centrale banken, met uitzondering van de ECB, om het monetaire beleid te gaan verkrappen.

Value investing filosofie

“Het huidige economische herstel met oplopende inflatie en rente is per saldo niet ongunstig voor value (waarde) beleggers”, zegt hoofd beleggingen van Ambassador Vermogensbeheer Dr. Ir. Mark de Bruijne CFA.

“Bij Ambassador Vermogensbeheer beleggen wij volgens de principes van de value investing filosofie. De historie leert ons dat waarderingen altijd de cruciale factor zijn die het langjarige rendement bepalen. Value beleggen is een tijdloze beleggingsstrategie, waarin waarderingen juist centraal staan.”

Uitstekende perspectieven

In essentie komt deze filosofie er volgens De Bruijne op neer dat Ambassador Vermogensbeheer bedrijven selecteert waarvan de koers op de beurs een stuk lager ligt dan de door hen zelf berekende intrinsieke waarde van het betreffende bedrijf. “Deze onderwaardering wordt vastgesteld op basis van gedegen fundamenteel onderzoek. Juist in deze tijd van herstel en koersen van aandelen die ver uit de pas lopen met de intrinsieke waarde, zien wij uitstekende perspectieven voor value beleggers om hiervan te profiteren.”

Meer informatie

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden!