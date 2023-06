Op vakantie? Zo laat je je huis en spullen veilig achter

Eerst even het positieve nieuws: het aantal inbraken neemt al jaren af. In de coronaperiode daalde het cijfer ook nog eens extra hard, omdat we veel thuis zaten. Vorig jaar gingen we echter weer massaal op pad en was er een lichte toename te zien. Zaten we in 2021 nog op 23.500 inbraken, in 2022 was dat aantal gestegen naar 24.500. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

De daling is te danken aan een betere inbraakpreventie. Ongeveer 80 procent van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Ofwel: ze pakken hun kans als ze makkelijk kunnen binnenkomen. We hebben zelf invloed op hoe moeilijk we het maken én op wat de dief kan buitmaken. Mocht een inbreker toch een weg naar binnen vinden, kun je namelijk nog wel zorgen dat je waardevolle spullen veilig zijn.

Tien tips:

Draai voor vertrek alle deuren en ramen op slot én haal de sleutels eruit. Een veilig deurslot is een slot met minimaal drie SKG-sterren, dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Haal een ladder, de vuilcontainer en andere mogelijke opstapjes naar een balkon of raam weg. Snoei meteen even de heg, zodat je vanaf de weg goed zicht hebt op deuren en ramen. Zet fietsen/brommers/scooters op slot, zelfs als ze binnen staan. Licht buren in als je op vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Vraag ze of zij hun auto af en toe voor jouw deur/op jouw oprit parkeren. Laat iemand de post weghalen, zodat het niet aan je brievenbus te zien is dat je op vakantie bent. En laat diegene soms even de gordijnen open en later weer dicht doen. Kies voor een alarminstallatie en/of camerabeveiliging. Het werkt afschrikwekkend en het vergroot de pakkans als je beelden hebt van de dief. Zorg voor goede verlichting in en om het huis. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een schemerschakelaar, bewegingssensor of tijdschakelaar gebruiken. Inbrekers zitten ook op social media. Plaats die leuke vakantiekiekjes dus niet als je weg bent, maar juist wanneer je weer thuis bent. Leg geen waardevolle spullen in het zicht en berg je kostbaarheden op in een externe kluis. Mochten ze je huis binnenkomen, kunnen ze in elk geval niet bij deze bezittingen. Een ‘thuiskluis’ is vaak niet inbraakproof, omdat inbrekers deze kunnen meenemen.

Veilig in een externe kluis

Je kunt je waardevolle spullen veilig opbergen in jouw persoonlijke kluis bij De Nederlandse Kluis. Of het nu kostbare sieraden, foto’s, documenten of erfstukken zijn; in deze zwaarbeveiligde bankkluizen zitten ze veilig achter slot en grendel. Zo kun jij met een gerust gevoel op vakantie.

De Nederlandse Kluis heeft veertig vestigingen in Nederland; je kunt voordelig een kluis huren op een locatie bij jou in de buurt. Kijk naar de mogelijkheden en maak een afspraak via de website van De Nederlandse Kluis. Extra fijn als je binnenkort op vakantie gaat: je profiteert nu van twee maanden welkomstkorting met de code ‘Welkomstkorting2023’.