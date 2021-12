Trendy en comfortabel: dit zijn de 5 must-have banken van 2022

Natuurlijk bepaal je zelf wat mooi staat in jouw woonkamer, maar een beetje inspiratie is vast welkom. Je kunt tegenwoordig namelijk kiezen uit talloze modellen, stoffen en kleuren. Yvon van Grinsven, hoofd styling bij Montèl (de grootste zitspecialist van Nederland), weet precies wat de trends zijn voor 2022 en welke banken daar goed bij passen.

Drie belangrijke trends

“De belangrijkste trends zijn naturel, sereen en uitgesproken. De eerste noemen wij Natural Beauty - lichte kleuren, aardetinten, ambachtelijke materialen en veel groen - en dat is ook de grootste trend. Veel mensen zijn op zoek naar een knus en veilig gevoel in huis. Een trend is eigenlijk altijd een reactie op wat er in de wereld gebeurt. De opkomst van zachte materialen en zandtinten zagen we al eerder, maar de coronaperiode heeft voor een stroomversnelling gezorgd. We zijn meer dan ooit thuis en hebben extra behoefte aan een rustige omgeving waarin we ons prettig voelen.”

De trend Zen Chic borduurt daar ook nog een beetje op voort, want die draait om een serene uitstraling van je huis. “Rust en ruimte dankzij ton sur ton grijs- en zandtinten en een subtiele mix van stoffen en structuren”, legt Van Grinsven uit. De laatste trend, uitgesproken, is uitbundiger. “Door verschillende kleuren en stoffen te gebruiken, kan je woonkamer een weerspiegeling van je persoonlijkheid zijn. Eigenheid en creativiteit zijn de sleutelwoorden.”

De vijf must-haves

Caesar: Comfort én stijl dankzij de extra dikke zitkussens, luxe en makkelijk te matchen stof en design sledepoten. Past bij de natureltrend.

Phillipe: Chique stiknaden en hoge sledepoten, het zit ‘m bij Phillipe in de details! Past bij de natureltrend.

Elements: Van chaise longue tot ronde poef, deze bank kun je dankzij de variatie aan elementen helemaal naar wens samenstellen. Past bij de natureltrend.

Fresh: Op deze bank met stijlvolle biezen en brede leuningen kom je echt tot rust. Past bij de trend sereen.

Traffic: Deze designbank met gecapitonneerde kussens zit en ligt heel comfortabel en maak je heel makkelijk eigen. Past bij de trend uitgesproken. Leuk weetje: de bank is deze maand te bewonderen in het tv-programma Linda’s Wintermaand!

1001 mogelijkheden

Bij Montèl vind je naast inspiratie ook nog eens 1001 mogelijkheden om je bank samen te stellen, vertelt Van Grinsven. “Wij zijn gespecialiseerd in banken en fauteuils voor elke woonstijl. Je kunt bij veel van onze modellen niet alleen de kleur, het formaat en de stoffering, maar ook de vulling kiezen. Zodat jouw bank of fauteuil helemaal voldoet aan je wensen!”

Mocht je snel een nieuwe bank nodig hebben, kan dat ook. De zitspecialist heeft een aantal banktoppers uit voorraad leverbaar, die nu ook nog eens in prijs zijn verlaagd. Dan kun je binnen twee weken alweer lekker en stijlvol zitten!

