Kinderdagverblijf van Suzan bijna failliet na aanrijding

Suzan runt het leukste kinderdagverblijf van de Achterhoek. Er zijn twee groepen: de ’bruine beertjes’ en de ’gele giraffen’. Suzan zelf staat op de beertjes en op de giraffen is haar medewerkster Claudine groepsleidster. Als Claudine wordt aangereden door een scooter breekt ze haar knie en moet ze meerdere keren onder het mes. Suzan zit lang zonder medewerkster. Ze moet zowel het salaris van de vervanging betalen, als het salaris van Claudine. Dit kan het bedrijf de kop kosten.

Claudine heeft maanden aan operaties en revalidatie voor de boeg. Vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel neemt Claudine contact met mij op om te kijken of we iets aan het financiële gat kunnen doen waar Suzan als haar werkgever nu mee te dealen heeft. Dat kan ik, maar dan moet Suzan zelf contact met ons opnemen. Dat doet ze.

Schade van 28.000 euro

Samen met Suzan breng ik de kosten in kaart. Claudine kan al bijna een jaar niet werken en Suzan heeft al die tijd wel het loon doorbetaald. De schade loopt inmiddels op tot een bedrag van ruim 28.000 euro. Zij heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en draait er dus zelf voor op. Het kinderdagverblijf kan maar net financieel het hoofd boven water houden.

Machtiging

Om Suzan te kunnen helpen, moet Claudine een machtiging afgeven. Ik heb namelijk haar medische gegevens nodig om het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval aan te kunnen tonen. Claudine regelt dit snel en ik kan een duidelijke koppeling maken tussen de loonkosten en precaire situatie van het bedrijf.

Ik stel de verzekeraar van de schadeveroorzaker aansprakelijk. Ik vorder niet alleen het tot nu toe doorbetaalde loon, maar ook de re-integratiekosten. Het blijkt geen probleem voor de verzekeraar, die de zaak snel en professioneel afhandelt.

Gezellig op de groep

Inmiddels is Claudine alweer gedeeltelijk aan het werk. Iedere week een beetje meer. De verzekeraar heeft alle loon en re-integratiekosten betaald en Suzan kan haar bedrijf behouden. Er wordt weer gelachen op de groep.

Arthur van Eelen

Senior jurist personenschade bij DAS

