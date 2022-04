Voorkom onnodige risico’s en kosten: check hier hoe

Het komt zeer regelmatig voor dat je verzekeringen niet meer passen bij je persoonlijke situatie. En toch laten we massaal de kans aan ons voorbij gaan om financieel voordeel te behalen of risico’s te vermijden, zo blijkt uit een onderzoek van verzekeringsadviseur Aon. Over- of onderverzekerd zijn komt veelvuldig voor in ons land. Het eerste is zonde van het geld. Terwijl in het tweede geval je overvallen kunt worden door een calamiteit die een financiële strop met zich meebrengt die voorkomen had kunnen worden met de juiste verzekering.

Binnen vijf minuten weet je het

Wie wil weten hoe het zit met z’n verzekeringen en of er risico’s worden gelopen, kan nu hier een check doen. Binnen vijf minuten weet je dan of jij je het op dat vlak goed voor elkaar hebt.

Een all-risk autoverzekering is na een aantal jaren niet zinvol meer omdat de waarde van je auto vermindert. Toch kijkt een derde van de Nederlanders er na het afsluiten van die verzekering nooit meer naar om. Daardoor is de kans groot dat er onnodig veel premie wordt betaald. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat 40% van de verzekerden bij Aon nooit meer zijn reis-, inboedel-, woonhuis- of aansprakelijkheidsverzekering checkt. En dat kan gevolgen hebben.

Vermijd onnodige kosten

Met het goed nakijken van je verzekering kun je geld en risico’s besparen. Past een polis nog bij je huidige woon- en leefsituatie? Ben je bijvoorbeeld verhuisd, getrouwd of samenwonend? Het is belangrijk dat je je zaken op orde hebt zodat in geval van onverwachte gebeurtenissen er geen onnodig hoge kosten ontstaan. Niet iedereen heeft namelijk de financiële reserves om dat op te vangen.

Volgens Willem van Veghel, directeur Particulieren bij Aon Verzekeringen lopen momenteel veel Nederlanders kans op onverwachte hoge kosten doordat zij hun verzekeringen niet of nauwelijks nalopen. “Daarbij komt nog dat twee op de drie Nederlanders alleen noodzakelijke verzekeringen afsluit. Dat komt mogelijk doordat zij bewust risico’s nemen en zich hiervoor niet verzekeren, maar ook doordat iemand financieel gezien moeite heeft om zich voor alles te verzekeren.”

