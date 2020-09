Nederland switcht naar hybride

Nederlanders kiezen minder voor benzine en diesel, en rijden steeds meer deels of volledig elektrisch. De hoge aanschafkosten én zorgen over de beperkte actieradius en laadmogelijkheden zorgen ervoor dat volledig elektrisch rijden voor veel mensen nog een stap te ver is. Hybride lijkt op dit moment daarom de beste oplossing. Cijfers uit het Hybrid Switch onderzoek dat werd uitgevoerd door PanelWizard: 12% van de Nederlanders wil naar hybride switchen en 7% naar elektrisch.

Geld besparen

Nederlanders besparen graag geld bij de aanschaf van een voertuig, maar ook op brandstof. Hybride rijden is betaalbaar en combineert het gemak van benzine tanken met het besparen op het verbruik ervan. Volgens onderzoek van JATO Dynamics bespaart een Toyota Hybrid, die 13.000 kilometer per jaar rijdt en tankt voor €1,659, je op jaarbasis zo’n 300 euro in vergelijking met eenzelfde klasse model met een conventionele benzinemotor. Met de nieuwe generatie hybrides - die 20% zuiniger zijn dan hun voorgangers - wordt switchen nog interessanter.

Uitstoot verminderen

Tussen 2009 en 2019 was Toyota goed voor 115.000 Nederlandse hybriderijders die samen maar liefst 400 miljoen liter brandstof hebben bespaard. Minder brandstofverbruik zorgt uiteraard voor minder uitstoot. Die 400 miljoen liter bespaarde brandstof staat gelijk aan zo’n 1,14 miljoen ton CO2-uitstoot tussen 2009 en 2019, blijkt uit het onderzoek van JATO Dynamics. Ter vergelijking: daarmee kun je zo’n 9 miljoen keer op en neer vliegen tussen Amsterdam en Londen.

Bereken hoeveel jij kunt besparen

Van alle Nederlanders die nu een gedeeltelijke of een volledig elektrische auto heeft, rijdt 46% een Toyota. Om de switch naar hybride nog aantrekkelijker te maken, introduceert Toyota de Hybrid Switch Dagen. Met tijdelijk maximaal inruilvoordeel, oplopend tot wel €3000. Bereken op toyota.nl hoeveel inruilvoordeel, brandstof en CO2 jij kunt besparen met de switch naar Hybride.