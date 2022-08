Je bedrijf verduurzamen? ‘Let op de risico’s’

Verduurzaming staat in de top 5 prioriteiten van Nederlandse ondernemers, blijkt uit de BedrijvenMonitor van Interpolis. Bedrijven investeren miljoenen in zonnepanelen en andere vormen van schone energie; uit maatschappelijke betrokkenheid en om de energierekening te drukken.

Die nieuwe techniek en kostbare installaties brengen, behalve schone energie, ook nieuwe risico’s met zich mee. Kortsluiting in elektrische systemen kan bijvoorbeeld leiden tot brand. Storm en hagel kunnen panelen of installaties beschadigen. Ondeugdelijke montage kan lekkage aan het dak veroorzaken. Grote risico’s als bijvangst van verduurzaming. Volgens de BedrijvenMonitor ziet twee derde van alle ondernemers die over het hoofd.

Energiefabriek

Gert van Adrichem, melkveehouder in het West-Brabantse Fijnaart, heeft er wel oog voor. Hij verduurzaamde de afgelopen jaren zijn grote boerenbedrijf met 280 melkkoeien en 150 kalveren in allerlei opzichten. Sinds 2019 heeft Van Adrichem naast zijn veehouderij onder meer een ‘energiefabriek’. Op zijn stallen en werkplaats liggen 2300 zonnepanelen die samen 600.000 kWh per jaar leveren, meer dan zes keer het eigen verbruik.

Het overschot levert Van Adrichem tegen een vergoeding aan de zuivelcoöperatie, die mede daardoor volledig op schone stroom draait. Mede daardoor wist hij de totale CO2-uitstoot van zijn bedrijf per geproduceerde liter melk in drie jaar met 20 procent te verlagen.

Storm en ongedierte

Bij Van Adrichem gaat verduurzaming altijd hand in hand met veiligheid. “Wij werken hier met hart en ziel, met mensen en met dieren. Dan wil je geen gevaar, geen brand, maar veiligheid en betrouwbaarheid.”

Hij benadert elke stap voor verduurzaming analytisch. “Ik kijk zo goed mogelijk naar alle mogelijke effecten en scenario’s. Veel zonnepanelen en veel zon betekent veel stroom, dus mogelijk veel inkomsten. Maar veel stroom en oude leidingen betekent ook: veel risico op kortsluiting of zelfs brand.”

“Je moet je zaken dus technisch goed in orde hebben: betrouwbare componenten, de juiste omvormers, een hoogwaardige transformator, brandwerende voorzieningen, vakkundige installatie inclusief regelmatige keuringen en inspectie.”

Ook dat laatste is volgens Van Adrichem van levensbelang: zijn energie-installatie staat bloot aan regen, storm, hagel en knagend ongedierte. “Op hoogte kunnen we die niet zelf inspecteren, daarom laten we dat professioneel doen. Het moet goed en zorgvuldig, ik wil geen brand.”

Vertrouwen

Dat veel ondernemers die risico’s onderschatten, verbaast Van Adrichem niet. “Eigen energie-opwek op deze schaal staat nog maar in de kinderschoenen. Dan weet je nog niet waar je allemaal op moet letten. De risico’s lopen achter de vernieuwing aan.”

Daarom riep Van Adrichem in het proces van ontwerp en installatie regelmatig de hulp in van zijn verzekeraar Interpolis. “Zij keken onder meer mee naar offertes voor systemen. Zij weten veel beter dan ik aan welke technische en veiligheidseisen een zonne-installatie moet voldoen.”

“Als je alleen de verhalen van aanbieders hoort, krijg je geen compleet plaatje. Zo’n verzekeraar denkt juist mee vanuit hetzelfde belang. Zij willen ook dat het bij mij veilig en betrouwbaar is. Dat heeft me enorm geholpen bij de bewustwording. Daar vertrouw ik meer op dan offertes van verkopers.”

Meer energiebesparing

Van Adrichem heeft al veel bereikt, maar wil niet stilstaan. “We kijken al verder, met name naar meer energiebesparing. Met ledverlichting, slimmer inregelen van onze elektromotoren en toepassing van frequentieregelaars. We worden inmiddels ook benaderd of wij op onze akkers meer kunnen doen aan CO2-opslag in de bovenste bodemlaag –koolstofopslag – door met extensieve akkerbouw meer plantenresten in de bodem te laten zitten.”

“Ook kijken we naar energieopslag: als wij opgewekte energie kunnen opslaan en verkopen zodra de prijs het gunstigst is, zijn we spekkoper. Of we dat met batterijen, waterstof of bijvoorbeeld zoutaccu’s willen doen, weet ik nog niet. Maar ook daar geldt: veilig moet het sowieso!”

Over Gert van Adrichem

Gert van Adrichem (53) uit Fijnaart heeft samen met zijn vrouw Elian en twee zonen Rick en Wouter een boerenbedrijf met 280 melkkoeien, 150 stuks jongvee en 200 hectare bedrijfsgebonden grond. Hij werkt zo circulair mogelijk en verbouwt zijn eigen veevoer zoals maïs, gras en klaver. Z’n vee graast zo veel mogelijk buiten. In de stallen filtert een circulaire Lely Sphere mestverwaardingsinstallatie 70 procent van de ammoniakuitstoot en maakt daar weer kunstmest van. Van Adrichem organiseert regelmatig open dagen en werkt graag mee aan boerderij-educatie via scholen.

Onderneming van betekenis

Als ondernemer maak je werk van het realiseren van jouw dromen. Een onderneming van betekenis zijn, dáár draait het om. Je wilt dat zaken goed zijn geregeld, voor je medewerkers én voor jezelf, zodat je veilig kunt ondernemen: slim, duurzaam en zonder oponthoud.

Veilig ondernemen betekent ook veilig verduurzamen. Met aandacht voor de goede installatie en onderhoud van zonnepanelen, bijvoorbeeld, om een optimaal rendement en de veiligheid te garanderen. Interpolis ontwikkelt samen met experts oplossingen en diensten om ondernemers hierin te ondersteunen. Denk aan bouwadvies of een elektrakeuring om problemen voor te zijn.

Meer weten? Kijk op de Interpolis website