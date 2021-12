Dít wil je weten over de voorlopige aanslag van de Belastingdienst

“Ongeveer 4 miljoen Nederlanders ontvangen in december 2021 of januari 2022 hun voorlopige aanslag over 2022 van de Belastingdienst”, zegt Heleen. “Of je er eentje krijgt hangt af van je situatie. Je krijgt bijvoorbeeld een voorlopige aanslag over 2022 als je vorig jaar een voorlopige aanslag hebt ontvangen of aangevraagd. Of als je belastingaangifte over 2020 daar aanleiding toe geeft. Je kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst.”

Goed controleren

De voorlopige aanslag over 2022 is een schatting op basis van de informatie die bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst maakt een zo goed mogelijke schatting, maar kan natuurlijk niet alles weten. Daarom is het belangrijk om de voorlopige aanslag altijd goed te controleren. Heleen vervolgt: “Ga je samenwonen of uit elkaar, ga je met pensioen of koop je een huis? Dan kan dat gevolgen hebben voor je heffingskortingen en aftrekposten en daarmee voor de hoogte van je voorlopige aanslag 2022.”

We zetten even een paar voorbeelden op een rijtje:

Samenwonen, trouwen of scheiden

Samenwonen, trouwen of scheiden in 2022 kan gevolgen hebben voor het fiscaal partnerschap en misschien ook voor je woonsituatie. Dat heeft vaak ook fiscale gevolgen. Als je al een voorlopige aanslag hebt, is het misschien nodig om deze te wijzigen. Kijk op belastingdienst.nl/scheiden om te bepalen of je een voorlopige aanslag moet aanpassen.

Heleen Bisschoff

Huis gekocht of hypotheek overgesloten

Heb je een huis gekocht, dan kun je je maandlasten verlagen door een voorlopige aanslag over 2022 aan te vragen. Afhankelijk van de rente die je betaalt, scheelt dat soms wel een paar honderd euro per maand. Als je een hypotheek in 2022 oversluit, kun je naast hypotheekrente vaak nog meer kosten aftrekken van je inkomen in 2022. Denk aan eenmalige kosten zoals de boeterente, notariskosten voor de hypotheekakte- en bemiddelingskosten voor het afsluiten van de hypotheek. Deze kun je als aftrekpost opnemen in je ‘Verzoek om een voorlopige aanslag 2022’. Daarmee kun je in veel gevallen je maandelijkse lasten verder verlagen.

Lees op belastingdienst.nl/koopwoning welke kosten aftrekbaar zijn. Bewaar facturen en

Hypotheekrentegegevens goed, want je hebt deze gegevens ook nodig voor je aangifte

inkomstenbelasting 2022.

Meer weten?

Ga naar belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag.

