Paralympiër De Koning: ‘Remy Bonjasky inspiratiebron voor toekomst’

Corné weet nog niet of hij na de Spelen in Japan doorgaat met roeien. “Het leven is groter dan topsport en je moet een plan B hebben.” Daarom werkt hij normaal gesproken een dag in de week als woonbegeleider op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Het voelt goed om maatschappelijk betrokken te zijn. Als woonbegeleider ben ik ook een soort coach. Daardoor weet ik hoe lekker het is om in dienst te staan van de ander en te zorgen dat de ander het beste uit zichzelf haalt.”

Twee werelden combineren

Corné hoopt zijn twee werelden na zijn roeicarrière te combineren en sporters te gaan coachen. Hij heeft al wat korte opleidingen - o.m. op het gebied van fitnesstraining - gedaan om de kennis die hij van het sporten heeft, te ondersteunen. Als voorproefje regelde Aegon, hoofdsponsor van Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), dat Corné een dag kon optrekken op met voormalig professioneel kickbokser Remy Bonjasky.

Bonjasky heeft een eigen gym waar hij talenten opleidt tot professioneel kickboksers, zo is te zien in de video die Aegon van hun ontmoeting maakte. “Heel leerzaam om te ervaren hoe Remy coacht en traint”, vertelt Corné. “En het is mooi om de band te zien tussen Remy en zijn atleten.”

Compleet ander leven

Corné wil tegen de tijd dat hij stopt met sporten meer op zijn geboortegrond verblijven. Hij traint nu vijf dagen in de week in Amsterdam, maar is als het even kan in ‘zijn’ Goes. Bij zijn vrouw, familie en vrienden, die nu nog een compleet ander leven leiden dan hijzelf. “Mijn vrouw steunt me voor de volle 100 procent. We zien elkaar nu minder vaak, maar de momenten dat ik thuis ben, zijn heel waardevol. Ik kijk er zeker naar uit om daar meer van te genieten.”

Slimme keuzes

