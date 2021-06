Dit is de ideale entree naar een stijlvol interieur

Momenteel zijn stalen deuren heel populair en dat is vrij eenvoudig te verklaren. Stalen deuren geven direct een chique look aan je interieur en zijn daarnaast ook duurzaam. Door stalen deuren met glazen panelen te gebruiken, creëer je ook nog eens een heel licht en ruimtelijk effect.

Specialist op het gebied van dergelijke deuren is Staalo, dat onderdeel is van moederbedrijf Thuis in Staal. Staalo is bijna tien jaar geleden opgericht en levert deuren van hoogwaardige kwaliteit. Bijkomend voordeel is dat bij het plaatsen van de stalen designdeuren de klanten geheel worden ontzorgd. De service is dan ook iets dat op sociale media veel wordt geprezen. Inmiddels levert het bedrijf volop aan zowel particulieren als bedrijven.

Kindvriendelijk

Momenteel veelgevraagd – en bij Staalo standaard op voorraad - zijn zogeheten taatsdeuren. Dat zijn deuren die niet met de reguliere scharnieren werken, maar worden vastgezet op twee punten: eentje in het plafond en een in de vloer. Hierdoor kunnen de deuren twee kanten opdraaien. Ze zijn dan ook van beide kanten even mooi en er is geen verschil in links- of rechtsdraaiende deuren. En, zeker niet onbelangrijk, de kans dat een kind met de vingers tussen de deur komt is vrijwel nihil.

Een dubbele taatsdeur van Staalo

Vaste prijs

Het uitgangspunt van Staalo bij de oprichting van het bedrijf was dat de deuren betaalbaar moesten zijn, ondanks de hoge kwaliteit. Dat is opgelost door met vaste deurdesigns en -maten te werken die altijd op voorraad liggen. De taatsdeuren zijn er in vier standaardmaten. Dat zorgt voor een vaste lagere prijs omdat de productiekosten van de deuren, die in Oost-Europa worden vervaardigd, laag gehouden kunnen worden. De deuren worden tevens altijd gratis thuisbezorgd.

Omdat er uiteindelijk toch ook wel veel vraag bestond naar maatwerk, biedt Staalo inmiddels ook die mogelijkheid, maar daar moet dan wel meer voor worden betaald.

Wie interesse heeft om op eenvoudige wijze toch een metamorfose van de woonkamer te creëren, kan altijd even een kijkje nemen op de site van Staalo. Een bezoek brengen aan de showroom is vanzelfsprekend ook mogelijk. Het is dan wel zo handig om van tevoren een afspraak te maken. Dat kan via info@staalo.nl, WhatsApp (06-83366106) of telefonisch op 0342-221144.