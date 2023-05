Sevilla tegen AS Roma is een strijd tussen ware prijzenpakkers

Het is vanavond de vijfde (!) Europa League-finale van Sevilla en alle eerdere finales werden gewonnen. Voordat de Europa League in het leven werd geroepen, won de ploeg ook al twee keer de UEFA-cup. Je zou dus denken dat het ook deze keer wel goedkomt voor de Spanjaarden, die eerder dit seizoen PSV uit de Europa League knikkerden. Maar dan heb je wel buiten de trainer van opponent AS Roma gerekend.

De Italianen hebben namelijk José Mourinho als trainer. En ploegen van hem wisten al hun Europese finales winnend af te sluiten. Dat waren er tot nu toe vijf, waarvan twee keer een Nederlandse club (Ajax en Feyenoord) het slachtoffer werd.

De bookmakers hebben het dan ook zwaar om een duidelijke favoriet aan te wijzen. Als AS Roma wint, dan krijg je 2,95 keer je inzet terug en trekt Sevilla voor de zevende keer aan het langste eind, dan is dat 2,85 keer. Een gelijkspel binnen 90 minuten levert 2,95 keer je inzet op. Gezien deze quoteringen wordt er door de bookmakers een gelijk opgaande wedstrijd verwacht.

Lastige hordes

Sevilla en AS Roma kregen hun finaleplaatsen niet bepaald cadeau. Sevilla moest het in de halve finale opnemen tegen Juventus, won thuis met 2-1 en wist het in Italië op een gelijkspel te houden. AS Roma maakte er een ouderwets Italiaans gevecht van. De Romeinen hielden het na een 1-0 thuisoverwinning op Leverkusen in Duitsland droog (0-0). Overigens gebeurde dat in een draak van een wedstrijd.

Het vertoonde spel leverde de Romeinen een storm van kritiek op, maar waarschijnlijk heeft werkelijk geen enkele Italiaan daar een seconde minder om geslapen. Resultaat is het enige dat telt in de laars van Europa. En resultaat boekt AS Roma, dat vorig jaar al de Conference League won ten koste van Feyenoord.

Snelle goal verwacht

Hoewel je niet direct een doelpuntenregen mag verwachten van stugge ploegen zoals AS Roma en Sevilla, zien de bookmakers toch de meeste kans op een snelle goal. Valt de 1-0 binnen een kwartier, dan krijg jij 3,60 keer je inzet terug.

