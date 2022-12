Van stress naar ontspanning: ‘Deze gewoonte maakt alle verschil in de wereld’

“Vroeger dacht ik dat ik met weinig slaap goed kon functioneren. Nu weet ik beter. Ik heb mijn nachten met vier à vijf uur slaap ingeruild voor een gezonder slaapritme, waarbij ik op vaste tijden naar bed ga en opsta. Dat is goed vol te houden, omdat ik mijn mindset heb veranderd. Voorheen moest ik iedere minuut van de dag nuttig besteden van mezelf. Nu ben ik daar relaxter in geworden. Het is heel waardevol om genoeg ontspanning op te zoeken. Ook daar moet je tijd voor vrijmaken – dat heb ik moeten leren.”

Patronen doorbreken

“Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om nieuwe gewoontes aan te leren. Toen ik met mediteren begon, verzette ik me ertegen. Ik vond altijd redenen om het niet te doen. Op het moment dat ik inzag wat het me opleverde, kon ik het makkelijker volhouden en werd het een gewoonte. Mediteren in de ochtend is voor mij nu net zo vanzelfsprekend als mijn tanden poetsen. Het brengt mij ontzettend veel rust – die kleine verandering maakt alle verschil in de wereld.”

Rustig opbouwen

“Wat voor mij goed werkt, is klein beginnen en dan rustig opbouwen. Ervaar hoe fijn het is, dan raak je gemotiveerd om het te blijven doen. Je kunt het vergelijken met trainen in de sportschool: je begint met twee push-ups en probeert er steeds iets meer. Voor je het weet, doe je makkelijk tien push-ups achter elkaar!”

Van afstraffen naar positiviteit

“Een belangrijke factor in dit proces is voor mij de positieve aanpak. Voorheen was ik nogal hard tegen mezelf. Nu benader ik alles vanuit zachtheid. Ik straf mezelf niet meer op het moment dat iets even niet lukt. Dat is voor mij de enige manier om het vol te houden: als ik het een keer niet red om naar die dans- of yogales te gaan, dan is dat oké. De volgende keer ga ik er weer voor.”

Bewuste keuzes

“Die positieve mindset probeer ik ook te hebben als het om eten gaat. Gezond eten en veel water drinken, vind ik belangrijk, maar het is ook belangrijk om jezelf af en toe iets lekkers te gunnen. Dat maakt het makkelijker om op andere momenten juist wel voor een gezonde maaltijd te gaan, zoals een vegetarische couscoussalade.”

