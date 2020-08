Makkelijk, gezond én lekker - dit zijn de perfecte back to school snacks

1. Gezonde muffins

Word je gechanteerd met de snoepjes van Pietje? Prima, dan krijgen jouw kids muffins mee! Wel de gezonde variant uiteraard, maar dat hoeven zij niet te weten. Online zijn er talloze recepten te vinden. Wat dacht je van bananenbrood muffins met appel en kaneel of havermoutmuffins met blauwe bessen? Klinkt niet verkeerd. Is jouw kind (of jijzelf) meer van de hartige snacks, dan zou je kunnen denken aan muffins met ham en kaas of paprika en chorizo. Als je er in één keer een heleboel bakt en ze in de vriezer bewaart, bespaar je jezelf weer wat tijd in de ochtend.

2. Berelekkere fruitsnacks

Het is altijd lastig om je kinderen als tussendoortje iets lekkers te geven. Je trekt ze nog net niet aan hun haren uit de snoepkast, maar af en toe... Gelukkig zijn er genoeg manieren om een gezond tussendoortje te bieden.

De rolletjes van BEAR zijn gemaakt van puur fruit - alléén van puur fruit. Ze zijn 100% natuurlijk, vegan, glutenvrij en hebben een hoog vezelgehalte, waardoor ze prima in de Schijf van Vijf passen. Om al het goede te bewaren wordt het fruit met veel zorg geplukt, langzaam en op lage temperatuur gedroogd en vervolgens opgerold. De vrolijke fruitrolletjes komen in vijf verschillende smaken en zijn naast lekker ook nog eens heel leuk. Iedere verpakking bevat namelijk een avonturenkaart en educatieve feitjes. Rollen maar!

Ⓒ BEAR

3. Fleurige sticks

Stop je iedere ochtend netjes een appel in de tas en haal je ‘m er ‘s middags weer totaal gebutst uit? Of ben je ooit een totaal verpulverde banaan tegengekomen op de bodem van de rugzak? Je bent niet de enige. Blijkbaar is ‘gewoon’ uit een stuk fruit happen niet cool meer. Om je kids toch aan wat vitamine c te helpen, zou je eens kunnen denken aan fruitsticks. Geen moeilijk gedoe, gewoon wat stukjes fruit aan een sateprikker rijgen en voila: een gezonde en vrolijke snack. Wel even in een doosje meegeven uiteraard, wel zo veilig.

4. Dippen maar!

Dippen… de meeste kinderen zijn er gek op. Maar dippen in een kaassausje, suiker of mayonaise is niet héél gezond. Hummus is te verkrijgen in zo’n beetje alle te bedenken smaken en een goede - en lekkere! - vervanger van suikerrijke of vettige dips. Vul een bakje met wortels, stukjes paprika en wat soepstengels en geef er een flinke dot hummus bij. Of guacamole, erwtendip met creme fraiche of een yoghurtdip. Kun je zelf ook gezond mee snacken.

5. Chips en nootjes

Niet uit een knisperende zak, maar van de groenteboer. Chips en nootjes hoeven namelijk echt niet altijd ongezond te zijn. Als je ze een beetje dun schilt en lang genoeg in de oven laat staan, zijn vrijwel alle groenten om te toveren in knapperige chipjes. En kikkererwten? Als je die besprenkelt met olijfolie en je favoriete kruiden, kunnen ze prima door voor borrelnootjes. Een tikkie gezonder, maar minstens net zo lekker!

