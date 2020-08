Help jij je tiener met zijn of haar back to school-lijstje?

Beschermde boeken

Good old kaftpapier of van die rekbare gevallen: allebei prima, als de boeken maar beschermd worden. Anders loop je het risico dat je een het einde van het schooljaar de rekening krijgt. En eigenlijk is een middagje knutselen helemaal zo’n straf niet!

Een goede laptop

Vorig jaar leek een laptop misschien niet noodzakelijk, maar daar hebben we van geleerd! Omdat je nooit weet of je op een bepaald moment misschien vanuit huis moet gaan studeren, kun je er maar beter van tevoren eentje in huis halen. De HUAWEI Matebook X pro 2020 en de Huawei MateBook D15 zijn goede keuzes. Niet belachelijk duur, maar wel met alle functies en extraatjes die je van een nieuwe laptop mag verwachten.

Plannen maar!

Een agenda is in de ogen van je tiener misschien ontzéttend 1970, maar echt, het kan een grote hulp zijn. En dan kun je uiteraard voor een degelijke papieren versie gaan, maar tegenwoordig maak je een stuk meer indruk met een online exemplaar. Heeft jouw kroost een Huawei smartphone? Dan kan hij of zij door die telefoon te connecten met de HUAWEI Watch GT 2e gemakkelijk - en trendy - bijblijven!

Een studieproof kamer

Heb je een extra ruimte in huis die op het moment niet echt ergens voor wordt gebruikt? Dan is het misschien niet eens zo’n gek idee om die om te toveren tot een ‘kantoor’ zodat jouw tiener er in alle rust aan school kan werken. Lukt dat niet? Dan kun je er altijd voor kiezen om de slaapkamer een beetje bij te schaven en te ontdoen van onnodige afleidingen. Leren aan de keukentafel kan natuurlijk ook. Door de noise cancelling van de HUAWEI Freebuds 3 sluit je je volledig af voor de buitenwereld en heeft je tiener geen last van broertjes en zusjes (en van jou).

Ⓒ Huawei

Af en toe een time out

En last but not least: ontspanning! School is al vermoeiend genoeg en ontspanning is daarom hartstikke belangrijk. Nu het weer kouder begint te worden, wordt de verleiding om maar lekker binnen te blijven wel erg groot. Op zich niet zo’n probleem - is die 1,5 meter ook een stuk makkelijker te handhaven. Maak je dus niet te druk als je hem of haar volledig onderuitgezakt op de bank ziet hangen. Heb een beetje vertrouwen!