Van een aapje in kleertjes terug naar het wild

“Toen we op een gegeven moment in één jaar rond de 100 aanvragen kregen om berberapen op te vangen, wisten we dat er iets mis was”, herinnert Eva Schippers, hoofd rescue and rehabilitiation van Stichting AAP, zich. “Het ging om best jonge apen. Onderzoek bevestigde onze angst: door stroperij, illegale handel en verwoesting van het leefgebied bleken er nog maar 10.000 berberapen in het wild te leven, in Marokko en Algerije.”

Ter vergelijking: in de jaren 70 waren dat er nog 23.000. “De gevolgen waren helder: als er niks zou gebeuren, zouden de berberapen in Midden-Atlasgebergte onherroepelijk uitsterven. Binnen 20 jaar zou dat het einde van de soort betekenen.”

Fotomodel met kleertjes

Apen blijven opvangen, bleek dus dweilen met de kraan open. “Dit probleem kon alleen bij de bron worden aangepakt”, vertelt Schippers. “Je kunt wel blijven opvangen, maar dat maakt geen einde aan de stroom apen die elk jaar Europa wordt binnengesmokkeld. Jaarlijks worden in Marokko honderden piepjonge berberapen uit de natuur geroofd. Op zo’n jonge leeftijd kunnen de apen nog niet zonder hun moeder. Ze weten dus niet hoe ze zelf in het wild moeten overleven. De aapjes eindigen veelal als ‘fotomodel’ om met kleertjes aan op de foto te gaan met toeristen. Of ze worden illegaal verhandeld als huisdier naar Europa.”

Stap één was dus om de handen ineen te slaan met de Marokkaanse overheid. “Dat vereiste enige overtuigingskracht met onderzoeken en harde cijfers. Maar toen zij zich eenmaal bewust werden van de omvang van het probleem, waren ze bereid alles op alles te zetten om de berberaap te redden. Ze zijn trots op het dier en zagen in dat wij door onze jarenlange ervaring de juiste expertise in huis hadden om hen te helpen. Aan de ene kant moest stroperij en illegale handel niet alleen strafbaar worden, maar die wet moest ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Aan de andere kant wilden we opgevangen dieren heel graag terugplaatsen in het wild, maar dat is een ingewikkelde zaak.”

Born to be Wild

Er kwam een oplossing in de vorm van het Born to be Wild Project, dat Stichting AAP kon opzetten dankzij de Nationale Postcode Loterij. In 2017 ontving de stichting ruim 1,3 miljoen euro. Schipper: “Dankzij hun vertrouwen en de deelnemers van de Postcode Loterij konden wij als Stichting AAP dit project realiseren en zo de berberapen beschermen.”

Berberapen zijn groepsdieren en kunnen niet zomaar in hun eentje overleven in het wild, zeker niet als ze zo jong bij hun moeder zijn weggehaald. “Ons project is zo opgezet dat we eerst een groep apen samenstellen. Een jaar lang leren we ze in een groot verblijf van ongeveer een hectare groot hoe ze als groep kunnen overleven in het wild. Hoe ze de weg kunnen vinden, aan eten kunnen komen, wat hun natuurlijke vijanden zijn, hoe ze kunnen slapen. We leren ze eigenlijk hoe ze een wild dier moeten zijn.”

Eva Schippers: „Een aap gewoon een aap laten zijn, daar doen we het voor.”

Roofvogels

Denk nu niet dat de trainers verkleed als apen aan de dieren voordoen hoe ze aan eten moeten komen: integendeel zelfs. Schippers: “Dat wordt vaak gedacht, maar het is juist de truc om de apen zo min mogelijk in contact te laten komen met mensen. We werken met een team van verzorgers, trainers en gedragsbiologen. Hoewel dit nog nooit eerder met berberapen is gedaan, zijn er wel voorbeelden van bijvoorbeeld bavianen die op deze wijze zijn getraind om zelf in het wild te overleven. We voeren de apen niet direct, maar indirect: zonder dat ze ons zien. We trainen ze met silhouetten van roofvogels en laten ze zo stap voor stap wennen aan een leven in het wild. De eerste groep is nu bezig aan het eerste jaar in het verblijf, zij worden na dit jaar uitgezet in een nationaal park in Marokko waar op dit moment geen berberapen meer leven. Dat wordt een heel spannend moment: hoe gaan ze het doen in het wild? We volgen ze dan met trackers, ook om weer lering te trekken voor de volgende groepen.”

Kippenvel

Tot die tijd reist Schippers op en neer naar Marokko. “Het is ongelooflijk mooi om te zien hoe de dieren stappen maken. Ze komen ondervoed bij ons binnen met tuigjes om en kleertjes aan. Om dan te zien hoe ze in een groot verblijf aansterken, in bomen klimmen en in de natuur spelen, geeft me kippenvel. Een aap gewoon een aap laten zijn, daar doen we het voor.”

OVER DE POSTCODE LOTERIJ

De Postcode Loterij zet zich in voor een groene, rechtvaardige en gezonde wereld door fondsen te werven voor goede doelen. Met hun inleg brachten de deelnemers in 2022 maar liefst € 338 miljoen bij elkaar en steunen hiermee 146 goede doelen, waaronder Stichting AAP.