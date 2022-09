Nederland-België is een van de grootste klassiekers van de wereld

Een duel tussen Nederland en België is altijd extra beladen. De spelers van Oranje hebben al meerdere malen aangegeven dat ze een wedstrijd tegen de Rode Duivels nooit als een oefenpotje beschouwen, of er nu iets op het spel staat of niet.

Er waren tijden dat de Belgen jaloers de verrichtingen van het Nederlands Elftal aanschouwden, maar de rollen werden de afgelopen jaren vaak omgedraaid. België gold als de nummer 1 van de wereld op de FIFA-lijst.

Prestigestrijd voor Oranje

Er is Oranje dan ook veel aan gelegen om te laten zien dat de schade is ingehaald. Het thuisspelende Nederland wordt bij TOTO al wel als favoriet gezien. Winnen de mannen van Louis van Gaal, dan krijg je 2.27 keer je inzet terug. Bij winst voor de Belgen is dat 3 keer. Klik hier voor de actuele quotering bij TOTO.

Rijke historie

Er zijn in de hele wereld maar twee interlandwedstrijden vaker gespeeld dan een duel tussen België en Nederland, ook wel de Derby der Lage Landen genoemd. Dan gaat het om Argentinië-Uruguay en Hongarije-Oostenrijk. Oranje en de Rode Duivels troffen elkaar tot dusverre maar liefst 128 keer! De eerste keer was al in 1905. Van al die wedstrijden trok Nederland het vaakst aan het langste eind, 56 keer. De Belgen wonnen 41 keer en de overige duels eindigden logischerwijs in een gelijkspel.

Voor de spelers die morgen op het veld staan, is het aankomende WK een extra stimulans om te laten zien dat zij in de basis horen te staan. Er zitten nogal wat spelers in de selectie die bij hun club weinig tot niet aan voetballen toekomen, zoals Davy Klaassen en Stefan de Vrij. Hoe zit het met hun status en vorm in Oranje? En hoe doet de selectie het zonder Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners, nu deze spelers geblesseerd het trainingskamp hebben verlaten? We kunnen het zondagavond allemaal bekijken.

De grootste overwinning van Nederland op België was op 11 maart 1934 toen het 9-3 werd. Mocht Nederland weer een monsterscore behalen en met drie doelpunten verschil winnen, krijg je nu 8,65 keer je inleg terug.

