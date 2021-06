Olympisch roeier Keijser voor het goede doel op pad met Quinty Trustfull

De zinnen verzetten en doorgaan. Marieke (24) kon vorig jaar vrij snel de knop omzetten, nadat bekend was geworden dat de Olympische Spelen in Japan werden uitgesteld. Dat klinkt simpeler dan het is voor iemand die vier jaar lang naar zo’n evenement toeleeft. Bij wie alles in het teken staat van de sport, het roeien in dit geval.

“Natuurlijk was het wel even een shock, mijn doel viel ineens weg”, vertelt ze. “Maar je moet er toch het beste van maken, net als de rest van Nederland dat moest. En er was meer ellende in de wereld dan niet naar de Spelen kunnen.”

Iets teruggeven

Samen met tv-presentatrice Quinty Trustfull sprak Marieke over de toekomst. Aegon, hoofdsponsor van Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), regelde de bijzondere ontmoeting tussen het duo en maakte er een filmpje van. Marieke ging samen met Quinty op pad voor het goede doel.

“Het lijkt me mooi als je, zoals Quinty doet, je naamsbekendheid kunt inzetten voor een goed doel. Ik zou ook graag iets willen teruggeven aan de maatschappij, zeker aan kinderen die geen makkelijke jeugd hebben gehad. Quinty is natuurlijk heel bekend door haar tv-werk, ik zou dat eerder achter de schermen willen doen.”

Toekomst uitstippelen

Voordat het zo ver is, liggen eerst de Spelen in het verschiet. Het afgelopen jaar bleef Marieke trainen, samen met roeipartner Ilse Paulis. Maar ze vergat niet om ook te genieten. Hoe belangrijk dat laatste is, leerde ze in 2018 toen haar moeder de diagnose borstkanker kreeg. “In die periode ging ik heel hard trainen. Ik wilde het extra graag goed doen, maar achteraf gezien had ik meer rust moeten nemen.” Een rugblessure zorgde ervoor dat ze een half jaar niets kon doen. “Het leerde me dat ik goed voor mezelf moet zorgen.”

Nu geniet ze, naast het harde trainen, van het hele proces naar de Spelen toe. Daarna is er weer ruimte voor andere dingen. “Ik heb dan vijf jaar lang doorgetraind en weinig stilgestaan bij wat ik verder wil. Terwijl ook dat laatste goed is om te doen. Al kun je de toekomst niet helemaal uitstippelen, in grote lijnen weet ik het wel. Nu ligt de focus op Tokio, daarna weer op mijn studie Health Policy Management. Met een nieuwe cyclus richting de volgende Spelen ben ik nog niet bezig.”

Genoeg voldoening

Na haar topsportcarrière hoopt Marieke een ‘normale baan’ te vinden. Spannend wel, vindt ze, want levert dat net zo veel voldoening op als het roeien? “Ik kan nu aan het einde van de dag op de bank zitten en vinden dat ik alles eruit heb gehaald wat ik kon. De vraag is of ik dat ook heb als ik niet zo fysiek bezig ben. Maar dat ontdek ik wel als het zo ver is.”

