Hier vind je zomers geluk voor het hele gezin

Wie een keer in Kroatië is geweest weet het: hier wil je terugkomen. De een omschrijft het als een beetje Italië, een ander herkent er Griekenland in en weer een ander meent Oostenrijkse invloeden te ontdekken. De waarheid is: Kroatië is Kroatië, een land aan de Middellandse Zee met historische steden, eigen cultuur, verbluffend lekker eten en onvergetelijke stranden.

Nooit meer iets anders

Een zonvakantie in Kroatië is pure verwennerij. Esther Pel is 45 en is de afgelopen jaren – op vorig jaar na – met haar gezin naar Kroatië op vakantie geweest. “We gingen vaak kamperen in Spanje en Frankrijk, maar mijn man wilde een keer iets anders. Mijn twee zoons van nu 12 en 15 vonden het spannend. Kroatië, dat was toch best bijzonder. Nou, ik moet nu echt niet meer voorstellen om ergens anders heen te gaan. Ze vinden het helemaal geweldig daar. En wij gelukkig ook”, lacht ze. “Dit jaar hopen we weer naar de plaats Poreč te kunnen. Daar willen we kamperen, vlakbij een mooi strand.”

Ⓒ Jadranka Kampovi

Mooiste stranden ter wereld

Esther is bij lange na niet de enige. Wie je ook spreekt over Kroatië, iedereen is laaiend enthousiast. En dat is eigenlijk heel logisch. Want Kroatië heeft alles wat je je maar wensen kunt voor een vakantie. En eigenlijk meer. Want als je er eenmaal bent, zal je verrast worden door de vele pareltjes die je kunt ontdekken. Kleine eilandjes – er zijn er meer dan duizend - verlaten baaitjes die je alleen met een bootje of te voet kunt bezoeken, een heerlijk zee en (afgelegen) stranden in allerlei soorten en maten, waarvan enkelen zelfs tot de mooiste ter wereld behoren.

Kroatië kent lange zandstranden met uitgaansgelegenheden voor gezinnen en opwindende strandbars voor feestvierders. Maar er zijn ook talloze vredige oases te vinden, met door dennenbossen bedekte schuilplaatsen voor degenen die een rustige vakantie prefereren.

De indrukwekkende historie van Kroatië leeft voort in adembenemend mooie steden als Zadar, Split, Dubrovnik en hoofdstad Zagreb, ontelbare monumenten, ruïnes en forten, waarvan velen begroeid zijn met exotische bloemen. Ook Istrië, het grootste schiereiland van de Adriatische Zee is zeker een bezoek waard.

Ⓒ Aleksandar Gospic

Zien is geloven

De Kroatische keuken is wellicht niet zo beroemd, maar daarom niet minder lekker. Je vindt er gastronomische hoogstandjes van vlees, vis en groentes. Er is voor iedereen in het gezin gegarandeerd iets lekkers te vinden.

Eigenlijk is het lastig te omschrijven hoe geweldig Kroatië als vakantieland is. Je moet er gewoon een keertje heen. Want zien is geloven. Wie na een heerlijk dagje strand of een enerverende duiktoer loom thuiskomt en weg zwijmelt bij een kleurrijk ondergaande zon, zal beamen wat velen eerder al ontdekten: je komt hier ooit weer terug.

Wie meer wil weten over een onvergetelijke vakantie in Kroatië, kan hier alvast in de stemming komen.

Kroatië doet er alles aan om bezoekers een zo veilig mogelijk verblijf te garanderen. Voor de toegangsvoorwaarden ivm Covid-19 kun je hier terecht.