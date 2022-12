Ciska en Henk wonnen bijna 2 miljoen: ‘We hebben ons leven niet heel erg veranderd’

“Dat is toch niet normaal?” Ciska (65) en haar man Henk (68) waren overdonderd toen ze het bedrag op de cheque eerder dit jaar zagen. “Wat zullen we veel vrienden hebben dadelijk”, grapte Ciska nog. Ze speelden al 32 jaar mee met de Postcode Loterij. “We wonnen weleens een klein prijsje, een pak stroopwafels bijvoorbeeld.”

Geen ramp

Soms dachten ze erover om te stoppen. “Toch bleven we meedoen”, vertelt Ciska. “Als je weet dat er dankzij de loterij veel geld naar goede doelen gaat, is het geen ramp om niks of alleen iets kleins te winnen. Dan heb je toch een goed gevoel. Maar we hielden ook in ons achterhoofd dat het misschien een keer raak is en je op een dag meer wint dan een pak stroopwafels.’’

Toch, toen het eenmaal zo ver was, duurde het nog een hele tijd voordat zij en Henk konden geloven dat het echt waar was. “Ik heb vaak ’s nachts gedroomd dat ik de prijs moest teruggeven, omdat het een foutje was. Maar het is echt waar.”

Toen dat besef er eenmaal was, werden er plannen gemaakt. “De keuken van de lunchroom was op, maar door corona was het niet mogelijk om alles te vernieuwen.” Nu was er ineens veel meer dan de gehoopte paar duizend euro om te verbouwen. Met het geld konden ze met gemak de keuken naar de kelder verhuizen, waardoor ze in de zaak zelf meer ruimte creëerden.

Minder zorgen

Die lunchroom begon Ciska trouwens ‘pas’ op haar 63e. Ze had er toen al veertig jaar in de horeca op zitten. Henk werkte tot zijn pensioen bij een drukkerij, maar helpt nu zijn vrouw in haar zaak in Weert. “Het was altijd mijn droom om een eigen zaakje te beginnen”, vertelt Ciska. “Een lunchroom heeft alle gezelligheid van de horeca, zonder dat je ’s avonds hoeft te werken. En het loopt heel goed. We mogen begin 2023 zelfs een nieuwe prijs ophalen: de award voor de beste broodjeszaak in Weert!”

Toch genieten ze niet alleen zakelijk gezien van hun geldbedrag. “Het mooiste wat de prijs ons heeft gegeven, zijn minder zorgen, ook privé. We waren niet van plan om het geld over de balk te smijten, maar hebben nu wel investeringen kunnen doen die ons leven een stuk aangenamer en makkelijker maken. We hebben dankzij Postcode Loterij ook een financieel adviseur die ons helpt. Ons leven hebben we nu lekker op de rit, ook voor onze kinderen.”

Herinneringen maken

Het stel heeft al wat mooie reisjes gemaakt, een camper aangeschaft en Ciska en Henk kochten ook nog een nieuw appartement. “Gewoon hier in Weert hoor! We hebben een horecazaak, dus we kunnen niet zomaar weg. Daarnaast is de lunchroom onze passie. We hebben ons leven dus niet heel erg veranderd, maar de dromen die we hadden zijn wel uitgekomen.”

Naast gezondheid - ‘het allerbelangrijkste in het leven’ - staan de kinderen en kleinkinderen met stip op 1 in het leven van Ciska en Henk. Met hen willen ze mooie herinneringen maken. “We vinden het superleuk om tijd met elkaar te spenderen en gaan graag met z’n allen dagjes weg, bijvoorbeeld met de kleinkinderen naar Disney. Als grootouders is hun welzijn onze vorm van geluk.’’

Wil jij net als Ciska en Henk kans maken op een mooi geldbedrag én goede doelen steunen? Speel dan nu mee met de hoogste PostcodeKanjer ooit van 58,9 miljoen euro. De trekking is op 1 januari 2023. Als je meespeelt met de Postcode Loterij steun je maar liefst 148 goede doelen. Minimaal 40 procent van je inleg gaat namelijk naar organisaties die zich inzetten voor een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. 18+ speel bewust.