Janneke maakt lekvrije lingerie: ‘Ik was 28 en plaste in mijn broek’

Wat Pavone Lingerie zo uniek maakt? Het ondergoed zit comfortabel, komt in mooie designs en biedt tegelijkertijd bescherming bij urineverlies, menstruatie en andere vaginale ongemakken. Het ondergoed kan tot wel vijftig milliliter vocht opvangen. “Of je nu last hebt van urineverlies, allergisch bent voor bepaalde stoffen of een stoma hebt – ik wil dat alle vrouwen zich zelfverzekerd en sexy voelen”, vertelt Janneke.

Trauma’s overwinnen

Dat Janneke bloed, zweet en tranen in haar bedrijf heeft gestopt, is een understatement. Toch heeft ze kracht gehaald uit de traumatische momenten in haar leven. “Ik ben wie ik nu ben, omdat ik veel overwonnen heb.” Toen Janneke negentien jaar oud was, vertrok ze naar Bolivia om ontwikkelingswerk te doen. “Toen ik op een avond uitging, ben ik verkracht. Ik weet niet of ik gedrogeerd ben of alleen te veel tequila had gedronken, maar ik was volledig bij bewustzijn toen het gebeurde. Ik voelde me daarna zo vies, dat ik mijn vagina jarenlang obsessief ben gaan wassen. Daardoor kreeg ik een intolerantie voor synthetische stoffen. Ik kon alleen nog maar badstoffen onderbroeken dragen.”

Na de geboorte van haar zoontje Beer, kwam daar nog een factor bij: incontinentie. Janneke: “De bevalling was zwaar. Mijn zoon was in levensgevaar en moest er snel uit. Ik viel steeds flauw van de pijn, maar we hadden geen tijd meer om naar het ziekenhuis te gaan. Toen Beer er eindelijk was, zat ik op een roze wolk. Een week later merkte ik dat ik mijn urine niet goed genoeg kon ophouden. Ik was 28 jaar en plaste opeens in mijn broek. Ik had geen idee dat dat vaak voorkomt na een zware bevalling.” Janneke kon kiezen tussen inlegkruisjes of katoenen inlegmateriaal. “Dat eerste kon ik niet verdragen en bij dat tweede voelde het alsof ik een prop katoen in mijn ondergoed droeg. Ik voelde me allesbehalve sexy. Op dat moment is het idee ontstaan om mooi ondergoed te ontwerpen waar een beschermende laag in verwerkt is.”

Janneke Schellekens: „Ik wil dat alle vrouwen zich zelfverzekerd en sexy voelen."

De sprong wagen

Janneke: “Het was een heel proces om mijn trauma’s om te zetten in iets positiefs. De druppel was toen mijn moeder op 57-jarige leeftijd op vakantie overleed. Ze bleek een hersentumor te hebben. Dat heeft me kapotgemaakt. Ik besloot dat ik een keuze had: in de ellende verdrinken of iets ondernemen. Ik was boos op de wereld, maar gek genoeg haalde ik daar kracht uit. Ik heb mijn leven omgegooid, mijn baan opgezegd en ben naar de modeacademie gegaan. Daarna heb ik de sprong gewaagd en is Pavone ontstaan. Ik vind het een fijne gedachte dat mijn moeder me zelfs na haar dood nog heeft geholpen.”

Mannen met urineproblemen

Janneke vindt het belangrijk dat taboes doorbroken worden en onderwerpen als incontinentie bespreekbaar worden gemaakt. “We moeten erover praten, omdat die schaamte veel schade kan aanrichten. Ik had het gevoel alsof ik de enige op de wereld was die hiermee te maken kreeg. Dat zie je ook vaak bij mannen die last hebben van urineverlies. Veel mannen – dertig procent, om precies te zijn – krijgen na hun vijftigste een vergrote prostaat. Naarmate ze ouder worden, wordt deze kans nog groter. Ongewenst urineverlies hoort daarbij, maar veel mannen vinden dat gênant en doen er niets mee.”

Janneke Schellekens: "Als nieuwe klanten mijn ondergoed geprobeerd hebben, willen ze niets anders meer."

“Het probleem bij mannen is misschien nog wel groter dan bij vrouwen, omdat er heel weinig over gepraat wordt”, aldus Janneke. Hoog tijd om te helpen, vindt ze. Pavone heeft nu ook een collectie ondergoed met beschermlaag voor mannen. Deze bestaat uit drie modellen: boxers met langere pijpen, boxers met korte pijpen en het speedo-model. “Die collectie loopt heel goed. Mijn mannelijke klanten bestellen vaak heel veel tegelijk. Als ze het geprobeerd hebben, willen ze niets anders meer.”

