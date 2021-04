Snelheid belangrijk voor ondernemers bij financieren vastgoed

Wie als ondernemer een pand wilde financieren, klopte in vroeger tijden nog wel aan bij een bank. Door veranderende wet- en regelgeving is de rol van banken aan het veranderen. Waar je nu juist wel terechtkunt is Mogelijk.

Mogelijk financiert alle typen vastgoed, van appartementen voor de verhuur in Amsterdam tot agrarische grond in Zeeuws-Vlaanderen en alles daar tussenin, zoals winkelpanden, horeca, kantoren en bedrijfspanden. Maar ook project- en transformatiefinancieringen kunnen worden geregeld. Een object kan op deze manier binnen een week gefinancierd zijn, van aanvraag tot passeren bij de notaris.

Enorme groei

Wie dus woningen voor de verhuur gefinancierd wil krijgen, of zijn bedrijfspand of restaurant in eigen bezit wil hebben, kan terecht bij Mogelijk voor producten als een zakelijke hypotheek of verhuurhypotheek.

Dat deze alternatieve financieringsmethodes steeds meer in aanzien stijgen, blijkt wel uit de exponentiële groei die Mogelijk doormaakt. Had het bedrijf vorig jaar rond deze tijd voor 190 miljoen euro aan vastgoed gefinancierd, dit jaar staat de teller al op 400 miljoen voor in totaal 2000 panden, met leensommen van 50.000 euro tot 3 miljoen.

“Wij zijn zelf ondernemers”, verklaart algemeen directeur Folkert Eggink deels de populariteit van Mogelijk. “Ondernemen en daarnaast projectontwikkeling zitten diep verankerd in het bedrijf. Vastgoed zit in ons DNA. We weten daardoor als geen ander wat een ondernemer of vastgoedbelegger drijft. Daarnaast kunnen we snel werken en dat is belangrijk voor ondernemers. We lopen het tempo dat de klanten willen, denken met ze mee en weten wat er speelt. En deze vorm van financiering is inmiddels voor ondernemers heel normaal. Dat was vroeger wel anders.”

Vanuit luie stoel

Het gemak waarmee een financiering rondgemaakt kan worden, wordt als groot voordeel gezien door ondernemers en vastgoedbeleggers. “Je kunt het in feite vanuit je luie stoel regelen”, zegt Eggink. “Wij weten dat het regelen van een financiering niet iets is waar een ondernemer veel tijd en moeite aan kwijt wil zijn. Zoiets moet er ‘even bij’ worden gedaan. Nou, daar zijn wij voor. Als je ziet hoe hard we groeien, dan weet je dat er veel transacties zijn en er grote behoefte is aan financiering. En mensen hebben vertrouwen in ons, dat geeft een fijn gevoel.”

Wat opvalt bij Mogelijk is de ontspannen, warme sfeer die het bedrijf uit Breukelen en zijn zestig werknemers uitstralen. Het is duidelijk dat ze doorhebben dat ondernemers en vastgoedbeleggers ook mensen zijn en als zodanig willen worden behandeld. Die laagdrempeligheid vind je ook online. Want wie wil weten of zijn geliefde project ook door Mogelijk kan worden gefinancierd, is daar binnen een minuut achter.

Doe de quickscan en je verneemt direct welke leensom haalbaar is.