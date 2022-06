Onvergetelijk tv-moment: chemie tussen Majoor Bosshardt en Herman Brood

“Ik ben altijd onder de indruk geweest van Herman Brood. En dat terwijl ik hem alleen van televisie kende, want ik ben nooit naar een concert geweest. Mijn broer wel, maar mijn ouders vonden mij destijds te jong om mee te gaan. Ik heb hem eens in Amsterdam zien lopen toen ik begin 20 was, maar durfde hem niet aan te spreken. Jammer, want dat zou ik nu wel doen, als het nog zou kunnen.

Enorme verschillen

De aflevering van Villa Felderhof staat me bij omdat er tijdens die uitzending iets heel moois ontstond. Je zag twee compleet verschillende mensen – Majoor Bosshardt, officier van het Leger des Heils, en Herman Brood, rockster van het eerste uur – helemaal zichzelf zijn, en ondanks hun enorme verschillen zo liefdevol naar elkaar. Knuffelmajoor meets knuffeljunk: de liefde spatte ervan af, heel puur, zonder dat een van de twee zich anders voordeed.

Ik zag die aflevering een andere Herman Brood dan die stoere rocker. Op de zeilboot in Saint Tropez, een vast onderdeel van het programma, vertelde hij dat hij zichzelf het liefst wilde verstoppen in een menigte. Zodat hij wel tussen de mensen was, maar niet werd gezien. Hij had twee kanten: dat creatieve brein met seks, drugs en rock ’n roll, maar ook een lieve, ietwat verlegen vader die gek was op zijn dochters. Dat fascineerde me.

Oprechte liefde

Majoor Bosshardt stelde zich bijna moederlijk op: ze waste hem in bad – Herman was helemaal verbrand door de zon, zij schrobde hardhandig door – en las hem voor toen hij in bed lag. Een paar regels maar, want toen lag -ie al in coma. Hij dronk natuurlijk veel, ook tijdens die aflevering, dus in sommige fragmenten zag je alleen Majoor Bosshardt, als hij zijn roes lag uit te slapen.

Wat vooral indruk maakte, was het feit dat twee mensen zo anders kunnen zijn, maar toch zo goed met elkaar kunnen klikken. Oprechte liefde die ontstaat als twee werelden samenkomen. Helemaal authentiek, vol humor en niet geacteerd: ze konden helemaal zichzelf zijn bij elkaar. Zo’n chemie is als kijker heerlijk om te zien.”

