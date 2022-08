‘Dat gesprek heeft mij zoveel rust en troost gegeven’

“Stel niet uit tot het te laat is. Dat zou ik na mijn ervaring echt iedereen willen meegeven”, zegt Annie. “Het leven is ontzettend mooi, als alles goed gaat. Maar er gaan weleens dingen verkeerd en soms kun je je daar op voorbereiden. Maar wat als een van je geliefden wegvalt? Niets is zo definitief als je geliefde niet meer kunnen zien en spreken. Kun je je daar ook op voorbereiden?”

In haar geval kon Annie dat. “En daar ben ik dankbaar voor. Daarom deel ik graag mijn verhaal. Misschien kan het anderen helpen.

Ik was 49 toen mijn lieve man overleed. Hij mocht 60 jaar worden. Nu is dat een leeftijd waarbij je al een leven achter de rug hebt, dus hij telde zijn zegeningen en ik ook. Dankbaar dat we in elkaars leven waren. Maar liefst 23 jaar mochten we samen zijn en we werden gezegend met twee prachtige dochters. Samen met de twee dochters die hij al had voordat hij mij tegenkwam, telde ons gezin vier mooie meiden.

De vier prachtige dochters van Annie en haar man.

Het gesprek werd vermeden

Ben kreeg klachten met eten in september 2020. Hij zat snel vol en het slikken ging moeizaam. Het was midden in coronatijd. Voordat we terechtkonden voor onderzoek en de diagnose werd gesteld waren we 6 weken verder. Hij bleek maagkanker te hebben met uitzaaiingen in zijn buik. Het was al snel duidelijk dat het ongeneeslijk was en dat chemo het proces alleen zou kunnen vertragen.

In een paar maanden tijd verloor hij steeds meer gewicht en al zijn kracht. Zijn mentale kracht hield hij echter en hij was alleen maar bezig met het leven en verlenging daarvan. Daardoor vermeden we het gesprek over het definitieve afscheid en waren we alleen maar bezig met het hier en nu.

Boekje voor kleinkind

Ben was wel bezig om een boekje te maken met herinneringen en foto’s voor zijn eerste kleinzoon van toen 1 jaar, maar ook gedichtjes en wijze raad van opa voor de kleine jongen. In de maanden daarna maakte hij ook een boek voor mij, zijn dochters en naasten over zijn leven. Daarin stonden mooie gedichten over wat hij had meegemaakt en wat hij meemaakte tijdens zijn ziek zijn. Een prachtig document voor later.

Nog steeds kwam het onderwerp ‘dood’ tussen ons niet ter sprake, maar toen mijn vriendin zag hoe slecht het met Ben ging in februari 2021 - iets wat ik zelf niet eens wilde inzien - kwam zij met een tip van haar dochter die in de palliatieve zorg werkte. Ze gaf mij een boekje over hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die in de laatste levensfase zit. Ook bij uitvaartverzekeraar Ardanta kon ik veel informatie en tips vinden om zo’n gesprek aan te gaan.

Voor zijn kleinzoon maakte de man van Annie een boekje.

Ben vond het een goed idee en die avond zaten we met een mooi muziekje aan de keukentafel en heb ik hem laten vertellen over zijn jeugd, wat hij van zijn vader en moeder had meegekregen, de meest impactvolle momenten van zijn leven enz. Maar ook hoe hij de toekomst voor mij en de kinderen voor zich zag en hoe ik zijn herinnering levend kon houden. Tot slot hebben we het zelfs over zijn uitvaart gehad en hoe dat hij dat het liefste wilde. En dat was achteraf zo fijn! Het mooie was ook dat we het daarna er niet meer over hoefden te hebben.

Uitvaart zoals hij het wilde

Op 20 april 2021 overleed Ben, het laatste duwtje was door corona. Dat ontnam zijn laatste krachten. In het bijzijn van mij en al zijn dochters gleed hij weg onder de klanken van het nummer waarvan wij wisten dat hij gedraaid wilde hebben, ‘Time’ van the Alan Parsons Project.

Doordat ik het levensgesprek met hem ben aangegaan, heb ik de uitvaart precies zo kunnen uitvoeren zoals hij wilde, met de juiste muziek, de juiste mensen aan het woord en zijn favoriete kleuren bloemen. Maar ook kon ik mijn afscheidswoord veel beter formuleren door alles wat hij mij had verteld. Het gesprek heeft mij zoveel rust en troost meegegeven voor de toekomst.

Hij wilde ook graag dat we zijn tradities voortzetten, zoals samen Formule 1 kijken en een mooie tafel opmaken voor kerst en voor Pasen, Vaderdag en Moederdag. Dat heeft onze dochter Emy op zich genomen. En altijd staat zijn foto er dan bij op tafel.

Mijn kinderen en ik kunnen hier op voortbouwen. De mooie momenten blijven we samen vieren en altijd met Ben in onze herinnering. Ook al missen wij hem iedere dag, we kunnen wel verder.

Hoe vaak hoor je niet dat een dierbare iemand zomaar ontvalt en diegene denkt: ’Ik had je nog zoveel willen vragen’…

Ik kan alleen maar uit ervaring spreken dat het heel fijn is als je tijdens het leven al die vragen hebt kunnen stellen. Ik kan het dan ook iedereen aanraden om dit eens met je dierbaren te doen. Ook als er nog geen vuiltje aan de lucht is. Maak er een geschikt moment voor. Stel het niet uit, want tijd is kostbaar en je weet nooit hoeveel tijd je hebt.”

Wil jij nou ook eens met je dierbaren een goed gesprek voeren over het leven en daarna, maar vind je dat toch een beetje lastig? Kijk dan eens bij Ardanta op de website voor hulp bij het starten van zo’n gesprek. Hier vind je meerdere tips om het ijs wat te breken.