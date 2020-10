‘Nu heb ik juist een baan dankzij corona’

Wat deed u voor werk en waarom hield dat op?

“Ik was 22 jaar lang inkoper bij een wereldwijde groothandel in kunststoffen. Dat bedrijf zat in Eindhoven, waar ik woonde. Maar eigenlijk kriebelde het al een tijdje om weer terug te gaan naar het Noorden. Ik kom daar vandaan en mijn zus woont daar nog steeds. Toen mijn bedrijf ging verkassen naar Ede besloot ik niet mee te gaan. Veel te ver rijden. Ik werkte 40 uur per week en daar zou dan dagelijks bijna 3 uur reistijd bijkomen. Ik zag het als hét moment om richting mijn zus te gaan. Mijn werkgever begreep dat en met een mooie regeling ben ik uit dienst gegaan. Allemaal prima geregeld hoor, heel netjes.”

Maar ja, u bent 59 en moest wat anders zoeken. Zag u dat zitten?

“Ja natuurlijk! Man, stilzitten is helemaal niets voor mij. Ik ben helemaal niet oud, ben een leuk mens en wilde gewoon aan de slag. Maar dus wel in het Noorden. Ik ben daar huizen gaan kijken en schrok me te pletter van de huurprijzen. Veel hoger dan in Eindhoven. Mijn zus raadde me aan iets te kopen. En dat lukte! Ik had dus een huis, dichtbij mijn zus en met leuke buren. Wat miste was een baan.”

En toen brak er corona uit.

“Dat was wel even schrikken. Ineens zijn er meer en ook jongere mensen die een baan zoeken. Toen had ik wel even zoiets van oei oei oei. Helemaal toen ik door corona een baan aan mijn neus voorbij zag gaan. Alles was al in kannen en kruiken, ik zou de baan krijgen, maar door corona ging dat on hold en werd het niets. Balen, want ik had flink gesolliciteerd en was blij dat ik eindelijk wat had gevonden.”

Maar laten we het niet te spannend houden. U heeft nu een baan.

“Ja. En weet je wat zo geinig is; eerst ging er een baan niet door, door dat stomme corona. En nu heb ik een baan dankzij corona! Ik werk bij de afdeling landelijk bron- en contactonderzoek van de GGD in Musselkanaal. Ontzettend leuk werk. Ik moet positief geteste mensen bellen en ze vragen waar ze allemaal zijn geweest. De eerste keer dat ik tijdens een training moest bellen, kreeg ik een meneer die gewoon op z’n werk zat. ‘U zit waar?’ riep ik verbolgen. ‘U moet als de sodemieter naar huis. En niet met het openbaar vervoer’. Nou, hij was gelukkig op de fiets. Mijn baas vond het schitterend dat ik zo had gereageerd en die meneer moest zelf ook lachen.”

Hoe kwam u aan die baan? Het is nogal wat anders dan inkoper van kunststoffen.

“Dat wel, maar ik heb vroeger ook in de gezondheidszorg gezeten. Eerlijk is eerlijk, zonder UWV had ik hier niet aan gedacht. Ik heb op een gegeven moment contact gezocht met UWV en binnen 2 dagen werd ik gebeld voor een gesprek. Ik had zo’n fijn contactpersoon, Jeanette heette ze. Ik heb van die - hoe noem je die ook alweer - webinars gevolgd. Heel goed. Daar had ik echt wat aan. Toen ze me belden voor deze baan, was ik gelijk enthousiast. Man, ik zit hélemaal op mijn plek. Ben echt een heel gelukkig mens.”

Heeft u nog goede raad voor anderen die ineens zonder werk zitten?

“Geef de moed niet op. Wat vandaag niet is, kan morgen zomaar komen. Laat op LinkedIn en Facebook weten dat je werk zoekt. Vraag steun van UWV. Ik had een totaal verkeerd beeld van die instantie. Log, dacht ik. Maar het ging geweldig en ik kreeg snel antwoord op mijn mailtjes. Hun website is heel duidelijk en ze willen écht iets voor je doen. Ik heb alle support gekregen. En volg die webinars. Gewoon doen!”

