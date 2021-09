Lisa’s imitatie-Uggs zorgen voor schadeclaim

Als Lisa online een paar mooie Uggs op de kop tikt, is ze helemaal blij. Maar als er een paar weken later geen laarzen, maar een brief van een advocatenkantoor op de mat valt, schrikt ze zich kapot.

Lisa houdt van shoppen. In de winkelstaat, online en op sociale media. Iedere week staat er wel een bezorger met een nieuwe aankoop voor de deur. Zomaar op een woensdagavond belandt Lisa via een advertentie op Instagram op de site van een Duitse webshop. Een van de top-aanbiedingen zijn een paar mooie laarzen van het merk Ugg voor 85 euro Lisa plaatst de laarzen in haar winkelmandje en binnen een paar minuten heeft Lisa de laarzen besteld.

Duitsland, China en België

Na zes weken zijn de laarzen nog niet geleverd, maar valt er wel een brief op de mat. Wat blijkt? De vanuit China verscheepte laarzen zijn door de Belgische douane onderschept en in beslag genomen voor ze naar Nederland zouden worden doorgestuurd. De echte Ugg-fabrikant had lucht gekregen van de verkoop van de nepproducten en had een Belgisch advocatenkantoor ingeschakeld. Dat advocatenkantoor stelt Lisa uit naam van de Ugg-fabrikant aansprakelijk en claimt een schadevergoeding vanwege de schade die het merk heeft opgelopen.

Dreigen met een rechtszaak

Volgens het advocatenkantoor had Lisa moeten weten dat zij niet de echte Uggs kocht: de prijs was immers veel lager dan in de winkel. Door een schadevergoeding van 499 euro te betalen, kan Lisa voorkomen dat het op een rechtszaak uitdraait. Lisa zit in zak en as: geen laarzen, een schadeclaim aan haar broek en het aankoopbedrag van de laarzen hoeft ze ook niet terug te verwachten.

Te goeder trouw

Omdat het allemaal erg onduidelijk voor haar is, vraagt Lisa mij om hulp. Als ik het verhaal aanhoor en de Duitse site bekijk, kan ik vaststellen dat Lisa te goeder trouw heeft gehandeld. De site ziet er professioneel uit, de advertentie heeft het over ‘echte Uggs’ en de prijs is nu ook weer niet zo laag dat Lisa had moeten weten dat het om neplaarzen ging.

Kansloze zaak

Ik schrijf een antwoord aan het Belgische advocatenkantoor. Die reageren verrassend snel en sturen Lisa een brief dat ze de schadevergoeding verlagen naar 50 euro. Maar dan alleen als ze snel betaalt. Hier trappen we natuurlijk niet in. Er is Lisa niets te verwijten, het is de verantwoordelijkheid van de webshop. Ik stuur het advocatenkantoor nogmaals een brief dat wij bij ons standpunt blijven. Ik verwacht dat ze hebben ingezien dat het een kansloze zaak voor ze is. Nu het laatste contact acht maanden geleden was en we niets meer hebben gehoord, kunnen we dit dossier sluiten.

En Lisa? Die heeft gewoon een paar nieuwe laarzen in de stad gekocht, want de webshops laat ze even links liggen.

Sjaak Drinkenburg

Jurist Contractuele en Onroerende zaken bij DAS

