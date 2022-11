Op de vlucht in Oekraïne: ‘Ze vroeg: mama, wat ging er boem?’

Op het hoogtepunt van de bombardementen vluchtte Dana (29) met haar dochtertje Antonina (2) afgelopen maart uit Charkov. Tijdens de vele explosies schuilden ze in een kelder.

Dana: “We moesten de explosies eerst afwachten voordat we de stad konden ontvluchten. Antonina was heel erg bang, ze kon niet slapen. Ze zei: Er is iets boem gegaan, mam. Wat ging er boem? Maar hoe leg je een kind van 2 jaar uit dat er een oorlog gaande is en dat er kinderen sterven?”

Dondergeluiden

Dana koos ervoor haar dochter te vertellen dat de luide knallen die ze hoorde dondergeluiden waren. Maar voor haar oudere neefjes en nichtjes werkte die tactiek niet. Dana: “Een van mijn neefjes is 9 jaar. Hij vroeg: Ga ik ook dood? Zijn ouders deden hun best om de juiste woorden te kiezen om hem een antwoord te geven.”

Inmiddels wonen Dana en Antonina in Dnipro, een stad in het centraal oosten van Oekraïne. Save the Children, de grootste kinderrechtenorganisatie ter wereld, werkt al sinds 2014 in Oekraïne en ondersteunt families, waaronder die van Dana, met humanitaire hulp. Denk aan voedsel, onderdak en essentiële huishoudelijke artikelen, maar ook aan psychologische ondersteuning.

De kleine Antonina was na de explosies een tijdje heel erg bang.

Van levensbelang

Die psychosociale hulp is net als acute noodhulp ook van levensbelang, weet Caroline Scheffer van Save the Children. Ze is MHPSS-expert: Mental Health and Psychosocial Support. “Oorlog, rampen en langdurige stress laten diepe sporen na bij kinderen. Wereldwijd groeit 1 op de 6 kinderen (450 miljoen kinderen in totaal) op in een conflictgebied. Als gevolg daarvan raken gezinnen verscheurd. Van alle vluchtelingenkinderen heeft 70 procent behoefte aan psychosociale steun, bij kinderen in conflictgebieden is dat 57%. Hoe eerder je deze kinderen helpt, hoe beter.”

Met psychosociale hulp verklein je de kans op levenslange mentale gezondheidsproblemen, maar ook bijvoorbeeld op verslechterd lerend vermogen. “Het is belangrijk om kinderen te helpen om te gaan met hun emoties, bijvoorbeeld door middel van sport en spel. We leren ze ook gewoon weer even kind te zijn. Met deze hulp vergroten we hun kansen in de maatschappij.”

Grote glimlach

Dat deze hulp zinvol is, ervaren veel hulpverleners dagelijks in de praktijk. Mariam Adnan werkt voor Save the Children in Jemen. De oorlog in Jemen duurt al meer dan zeven jaar en veel kinderen ondervinden hierdoor mentale problemen. Mariam vertelt: “We ontvingen mooi nieuws over een meisje dat we hadden geholpen met psychosociale zorg. Het meisje raakte tijdens de oorlog ernstig gewond., Haar moeder vertelde dat het meisje inmiddels weer begint te lachen en te praten. Ook vraagt ze wanneer ze weer naar school mag. Ze wil namelijk later zelf later ook dokter worden. De moeder bedankte Save the Children voor het redden van haar dochters leven. Dat soort berichten geven me een grote glimlach. Dit maakt ons werk zo de moeite waard.”

Dana en haar dochtertje blijven voorlopig nog in Dnipro. “We leven van dag tot dag. Maar zodra het veilig is, gaan we terug naar Charkov. We gaan in ieder geval weer naar huis.”

Save the Children

Save the Children ondersteunt kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld met directe noodhulp, maar ook met psychosociale hulp zodat ze mentaal kunnen herstellen. Kijk hier voor meer informatie.