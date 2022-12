Gemeente verbiedt dakkapel: Tom (28) vecht besluit aan

Tom (28) woont al jaren met plezier in zijn appartement in Utrecht. Op zijn zolder is er alleen een gebrek aan ruimte, dus hij wil graag een dakkapel bouwen. Hij dient een aanvraag in bij de gemeente, maar tot zijn verbazing wijst de gemeente deze aanvraag af.

Reden voor afwijzing: onder meer een ‘negatieve invloed op het straatbeeld’. Verbaasd doet Tom zijn verhaal aan een collega van mij. Hij kan het besluit amper serieus nemen. Hij vraagt mijn collega om advies. “Wat kan ik doen om dit besluit aan te vechten?”

Mijn collega luistert naar Toms verhaal en zijn redenen voor zijn wens een dakkapel te bouwen aan de achterzijde van zijn appartement. Als hij genoeg informatie over de zaak heeft, is mijn collega ervan overtuigd dat er genoeg gronden zijn om bezwaar te maken.

Handtekeningen

Verbazingwekkend genoeg heeft de gemeente ‘de negatieve invloed op het straatbeeld’ amper toegelicht. Dat vraagt om opheldering. Om sterker te staan in het verweer heeft Tom ook een flink aantal handtekeningen van buren verzameld waarmee hij aantoont dat bewoners uit de buurt geen enkel bezwaar hebben tegen zijn gewenste dakkapel.

Achtererfgebied

Omdat Tom de dakkapel wil bouwen aan de achterzijde van zijn appartement, valt dit onder zijn ‘achtererfgebied’. Normaal gesproken mag er vergunningvrij worden gebouwd in het achtererfgebied, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij een standaardsituatie zoals een dakkapel bouwen is dat normaal gesproken geen probleem. Het roept dus vragen op dat Tom in dit geval een vergunning nodig heeft en die ook nog eens wordt geweigerd.

Gelijkheidsbeginsel

Ook weet Tom dat er vergelijkbare dakkapellen zijn gebouwd in de buurt. “Waarom zou mijn situatie anders behandeld worden, en dan ook nog in mijn nadeel?” vraagt Tom zich af. Al met al zijn dit voor mijn collega en Tom genoeg gronden om een beroep te doen om het gelijkheidsbeginsel. “Gelijke monniken, gelijken kappen”, vindt Tom. Mijn collega dient namens Tom met vertrouwen en goede hoop het bezwaarschrift in.

Heroverweging besluit

Na enkele maanden volgt er een hoorzitting. Hierin wordt besproken dat de gemeente opnieuw naar het besluit zal kijken om te onderzoeken wat wél mogelijk is. Verschillende afdelingen bekijken opnieuw de zaak, met een positief resultaat. Als Tom zorgt dat er een boeiboord voor de nokverhoging wordt toegepast, dan is zijn plan akkoord en mag de gewenste dakkapel worden gebouwd.

Aanpassing bouwplan

Tom is gerustgesteld en blij met deze beslissing. Hij twijfelt daarom geen moment en past zijn bouwplan aan. Met goede hoop wacht hij op de definitieve beslissing.

De beslissing laat even op zich wachten, maar mag er uiteindelijk zijn: de aanvraag wordt positief beoordeeld en de vergunning wordt alsnog afgegeven. Mijn collega belt Tom persoonlijk op om het nieuws te delen. “Wauw, wat een goed resultaat!”, reageert Tom enthousiast. “Mijn geduld is de afgelopen weken flink op de proef gesteld, maar door jouw hulp en begeleiding rond ik nu met een positief gevoel deze zaak af.”

Out of the box

Ook mijn collega is trots op het behaalde resultaat. Gemiddeld genomen leidt een bezwaarprocedure bij de gemeente niet tot het gewenste resultaat. In dit geval is de situatie vanuit DAS breder benaderd dan alleen juridisch. Zijn ‘out of the box’-denken heeft geleid tot het gewenste resultaat. Met positieve energie sluit hij de zaak af en wenst hij Tom het allerbeste: “Veel succes met de verbouwing van de dakkapel!”

